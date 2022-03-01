Команда Міністерства інфраструктури повідомила, що веде перемовини з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень, а також компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку.

Читайте також: Найбільший авіаперевізник світу American Airlines зупинив співпрацю з "Аерофлотом" та S7

У разі введення відповідних обмежень та санкцій йдеться про втрату країною-окупантом близько половини цивільних літаків,

– зазначають у Міністерстві.

Більшість авіакомпаній світу, зокрема і російських, користуються послугами великих страхових компаній.

Таким чином, за інформацією агентства Cirium, 55% від російського цивільного авіаційного флоту перебуває у лізингу в міжнародних компаній. З усіх 980 пасажирських лайнерів, які використовують російські авіаперевізники – 515 літаків перебувають у лізингу іноземних власників.

У Міністерстві переконані, що якщо лише Ірландія прийме рішення про накладання цих санкцій на Росію, то це вже зможе потужно вдарити по авіаційній галузі країни-окупанта, оскільки більша частина парку європейських літаків зареєстрована у юрисдикції Ірландії, яка є батьківщиною для 18 з топ-20 світових лізингових компаній.

Впевнені, що зовсім скоро матимемо позитивні новини за підсумками переговорів. І нагадаємо, що літати окупанти тепер можуть хіба з Москви на Камчатку,

– зазначають у дописі Міністерства.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!