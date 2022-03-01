Команда Министерства инфраструктуры сообщила, что ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику.

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В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов,

– отмечают в Министерстве.

Большинство авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами крупных страховых компаний.

Таким образом, по информации агентства Cirium, 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики – 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

В Министерстве убеждены, что если только Ирландия примет решение о наложении санкций на Россию, то это уже сможет мощно ударить по авиационной отрасли страны-оккупанта, поскольку большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в юрисдикции Ирландии, которая является родиной для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний.

Уверены, что совсем скоро будут позитивные новости по итогам переговоров. И напомним, что летать оккупанты теперь могут разве из Москвы на Камчатку,

– отмечают в публикации Министерства.

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