Споруди Північно-Кримського каналу регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Вороги 27 лютого зруйнували тимчасову дамбу.

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Росія здійснює водозабір з Каховського водосховища

Також окупанти знищили автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу. Зараз Росія здійснює водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. Пропускна потужність гідроспоруди – 50 кубометрів за секунду.

В Україні вже підрахували завдані нашій державі збитки. Вони складають понад 32 мільйони 628 тисяч гривень на добу. Отож, росіяни поцупили вже води на 630 мільйонів в українській валюті.

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