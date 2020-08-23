Окупанти порушили режим припинення вогню: стріляли з гранатомета
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Проросійські бойовики на Донбасі 22 серпня здійснили один неприцільний постріл. Жоден український військовий, на щастя, не постраждав.
Постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар'їнки. Про це повідомили у пресцентрі ООС.
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Підсумки минулої доби
- Постріл біля Мар'їнки був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
- З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
- На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
Припинення вогню на Донбасі: що треба знати
- Воно було оголошене в ніч проти 27 липня. За понад три тижні траплялися поодинокі постріли з боку бойовиків, але тривалий час серед українських військових не було втрат.
- Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з українськими військовими наїхало на міну. В результаті вибуху загинув старший сержант Сергій Похович. Ще один військовий отримав травми.