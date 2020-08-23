Проросійські бойовики на Донбасі 22 серпня здійснили один неприцільний постріл. Жоден український військовий, на щастя, не постраждав.

Постріл з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано біля Мар'їнки. Про це повідомили у пресцентрі ООС. До теми Режим припинення вогню не для окупантів: ОБСЄ зафіксувала сотні порушень на Донбасі Підсумки минулої доби Постріл біля Мар'їнки був неприцільним, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

З початку поточної доби, 23 серпня, на ділянках відповідальності ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Припинення вогню на Донбасі: що треба знати Воно було оголошене в ніч проти 27 липня. За понад три тижні траплялися поодинокі постріли з боку бойовиків, але тривалий час серед українських військових не було втрат.

Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з українськими військовими наїхало на міну. В результаті вибуху загинув старший сержант Сергій Похович. Ще один військовий отримав травми. Зверніть увагу! Раніше Генштабі ЗСУ прокоментували поодинокі постріли з боку бойовиків. Там заявили, що такі порушення можна не враховувати. Зазначимо, з початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 600 порушень.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу