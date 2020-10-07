Окупанти привели в повну бойову готовність війська на сході України в рамках командно-штабних навчань. Військові РФ залучили максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

Цю інформацію повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ

За даними розвідки, на полігонах терористів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів.

"5 жовтня на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які приведені у бойову готовність "Повна" (з навчання)", – повідомляє пресслужба Міноборони.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню. Втім проросійські бойовики порушують його майже щодня. Постріли на фронті переважно неприцільні. Вперше домовленості порушили 6 вересня. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий.



Які території окуповані на сході України / Інфографіка 24 каналу