Окупанти привели в бойову готовність війська на Донбасі, – розвідка
Окупанти привели в повну бойову готовність війська на сході України в рамках командно-штабних навчань. Військові РФ залучили максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.
Цю інформацію повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
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Речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ
За даними розвідки, на полігонах терористів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів.
"5 жовтня на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які приведені у бойову готовність "Повна" (з навчання)", – повідомляє пресслужба Міноборони.
Які території окуповані на сході України / Інфографіка 24 каналу