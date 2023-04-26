Так, російські терористи засудили Петренка до 22 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Це черговий ганебний вирок українському військовополоненому.

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Судилище над морпіхом Петренком

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що підконтрольний Росії "верховний суд" так званої "ДНР" засудив до 22 років ув'язнення в колонії суворого режиму воїна 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрія Петренка. Його визнали винним у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь у березні 2022 року.



Судилище над морпіхом Петренком / фото Дмитра Лубінця

У російському слідчому комітеті заявили, що український військовий Петренко нібито застрелив жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки. Українського захисника звинуватили за російським законодавством у "вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті".

Окупанти заявили, що Петренко нібито "визнав свою провину".

Фейковий "судовий процес" над військовослужбовцем ЗСУ на тимчасово окупованій території Донецької області – незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків,

– наголосив Лубінець.

Подібні ухвалені псевдореспубліками "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування – їх можна вважати воєнним злочином.

"Донецька та Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території. Україна докладає всіх зусиль задля звільнення всіх своїх громадян!" – додав омбудсмен.

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