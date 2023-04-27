Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Він також зауважив, що росіяни розуміють реальність загроз їхньому Чорноморському флоту, тому ховають його.
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"Вони займаються дуже важливою справою – розкрадають російський військовий бюджет. Бо очевидно, що іншої мети для того, щоб рити окопи на кримському узбережжі, в західній частині Криму немає. Це дурниця, бо українська армія не має можливості проводити морську десантну операцію", – прокоментував спікер.
Росіяни готуються до наступу ЗСУ
Селезньов зауважив, що рити окопи на північній частині Криму – досить раціональний підхід. Однак цікаво, що досі російська пропаганда волала, що Росія з Кримом назавжди і українська армія в жодному випадку не зможе зайти туди.
А зараз росіяни зводять масштабні фортифікаційні споруди, серйозно готуються до українського наступу і дуже хвилюються.
Напоготові мають бути й інші кораблі Чорноморського флоту, щоб повторити долю крейсера "Москва". Очевидно, що російські кораблі мають бути знищені, бо вони несуть смерть, руйнування і останній обстріл Миколаєва є тому яскравим підтвердженням,
– наголосив експерт.
Селезньов назвав мету риття окопів росіянами: дивитись відео
Російські кораблі ховаються
Вже зараз російські кораблі перебувають на бойовому чергуванні, ховаючись в районі Феодосії та Судака. Ближче до Севастополя та міста Тарханкут, вони не наважаться наближатися.
Натомість в лютому минулого року російські кораблі перебували неподалік Одеської області. А зараз ховаються, бо знають, що в України є "Нептуни" та "Гарпуни", які працюють з максимальною ефективністю, зауважив аналітик.
Та й дрони-камікадзе, які чим далі частіше використовує якась третя сила, бо ми бачимо, що підтвердження з боку української сторони, що саме ми використовуємо ці системи, немає. Однак прийде час і від Чорноморського флоту Росії залишаться лише спогади,
– резюмував Селезньов.
Росіяни готуються до оборони в Криму: детальніше
- По півострову окупант безконтрольно розкидає протидесантні міни, які зазвичай використовують у воді. З одного боку Криму ворог риє вал та закопує бетонні ДЗОТи для кулеметів.
- Із супутникових знімків видно цілу систему траншей та окопів у Криму, зокрема навколо Медведівки. Терористи також укріплюються вздовж Північнокримського каналу та Армянська.
- Між населеними пунктами Ішунь та Воїнка ворог почав будувати фортифікаційні споруди та рити окопи.