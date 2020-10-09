Протягом 8 жовтня війська окупанта тричі порушили режим припинення вогню. Поблизу Пісків відкрили вогонь зі стрілецької зброї, а біля Опитного здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військових, тому вогонь у відповідь українські бійці не відкривали, повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Які порушення бойовиків зафіксували:

поблизу Пісків окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї;

біля Опитного здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою. На щастя, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Крім того, військові ЗСУ та вогнеборці ДСНС ліквідовували пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь біля Болотеного та Катеринівки ще триває.

Ситуація від початку доби 9 жовтня

У районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксували. По всій лінії розмежування тиша.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак окупанти регулярно порушують перемир’я.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу