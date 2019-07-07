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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Окупанти Донбасу ніяк не заспокояться – гатили з БМП і гранатометів, є поранені

      120 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За добу, 7 липня, російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування, загиблих немає.

      Ворог обстрілював наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили неподалік Широкиного, Богданівки, Водяного. 

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики гатили поблизу Новолуганського, Попасної, Золотого-4, Майорська.

      "На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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