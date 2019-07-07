Окупанти Донбасу ніяк не заспокояться – гатили з БМП і гранатометів, є поранені

За добу, 7 липня, російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування, загиблих немає.

Ворог обстрілював наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі штабу Операції Об'єднаних сил.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили неподалік Широкиного, Богданівки, Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики гатили поблизу Новолуганського, Попасної, Золотого-4, Майорська.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – зазначили у штабі.