Поховали смертельно пораненого під Мар'їнкою українського бійця "Фугаса"

Понад тисяча людей прощалися у суботу, 6 липня, з українським воїном із позивним "Фугас". 25-річний Едуард Лобода під час розмінування української землі поблизу Мар'їнки на Донеччині накрив собою снаряд, що мав вибухнути. Так хлопець врятував життя десятку побратимів, які були поруч із ним.

У селі Підопригори Лебединського району Сумської області відбулося прощання з Едуардом Лободою на позивний "Фугас".

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Народився він 1994 року. До 2016 року навчався на історичному факультеті у Сумському педагогічному університеті. Після 2 курсу пішов добровольцем на Схід. Лобода – легенда тактичної групи "Сапсан" Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор".



Мав стати істориком, але після 2 курсу пішов добровольцем на фронт

Згодом у 2018 році хлопець підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.



На похорон прийшли понад тисяча людей

3 липня Едуард Лобода разом з побратимами забезпечував прикриття території, де передбачалися дії диверсійно-розвідувальних груп противника.



Лобода – легенда тактичної групи "Сапсан" добробату "Правий Сектор"

Протягом червня противник невеликими групами проникав у Мар'їнку і встановлював міни на маршрутах, якими пересувалися як військові, так і цивільні.



Поховали бійця у рідному селі на Сумщині

Група військових на чолі з "Фугасом" грамотно протидіяла проникненню ворожих диверсантів у бік позицій ЗСУ. Але, очевидно, напередодні противник встиг встановити там міни з новітніми датчиками руху російського виробництва.

Дивіться відео, як відбувався похорон Едуарда Лободи:

Едуард прикрив побратимів від вибуху, прийнявши удар на себе.

Людина взяла на себе весь вогонь з цих підривів. Якби не він... Загинуло б до 12 людей,

– розповів командир групи Сапсан з позивним "Сирота".

Майже добу медики намагалися врятувати йому життя, але – марно. Помер "Фугас" 4 липня у лікарні від важких поранень. Поховали бійця на кладовищі у рідному селі.

"У кожному з нас залишився навіки. Вічно веселий, бойовий та щирий", – написав побратим "Фугаса" після похорону.

"Не зміг лишитись осторонь": спогади побратимів про героїчно загиблого юного військового Едуарда Лободу.