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      Поховали смертельно пораненого під Мар'їнкою українського бійця "Фугаса"

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      Порохон Едуарда Лободи
      Порохон Едуарда Лободи / 24 канал

      Понад тисяча людей прощалися у суботу, 6 липня, з українським воїном із позивним "Фугас". 25-річний Едуард Лобода під час розмінування української землі поблизу Мар'їнки на Донеччині накрив собою снаряд, що мав вибухнути. Так хлопець врятував життя десятку побратимів, які були поруч із ним.

      У селі Підопригори Лебединського району Сумської області відбулося прощання з Едуардом Лободою на позивний "Фугас".

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      Народився він 1994 року. До 2016 року навчався на історичному факультеті у Сумському педагогічному університеті. Після 2 курсу пішов добровольцем на Схід. Лобода – легенда тактичної групи "Сапсан" Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор".

      Фугас
      Мав стати істориком, але після 2 курсу пішов добровольцем на фронт

      Згодом у 2018 році хлопець підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. 

      Лобода
      На похорон прийшли понад тисяча людей

      3 липня Едуард Лобода разом з побратимами забезпечував прикриття території, де передбачалися дії диверсійно-розвідувальних груп противника.


      Лобода – легенда тактичної групи "Сапсан" добробату "Правий Сектор"

      Протягом червня противник невеликими групами проникав у Мар'їнку і встановлював міни на маршрутах, якими пересувалися як військові, так і цивільні.

      Лобода
      Поховали бійця у рідному селі на Сумщині

      Група військових на чолі з "Фугасом" грамотно протидіяла проникненню ворожих диверсантів у бік позицій ЗСУ. Але, очевидно, напередодні противник встиг встановити там міни з новітніми датчиками руху російського виробництва.

      Дивіться відео, як відбувався похорон Едуарда Лободи:

      Едуард прикрив побратимів від вибуху, прийнявши удар на себе.

      Людина взяла на себе весь вогонь з цих підривів. Якби не він... Загинуло б до 12 людей,
      – розповів командир групи Сапсан з позивним "Сирота".

      Майже добу медики намагалися врятувати йому життя, але – марно. Помер "Фугас" 4 липня у лікарні від важких поранень. Поховали бійця на кладовищі у рідному селі.

      "У кожному з нас залишився навіки. Вічно веселий, бойовий та щирий", – написав побратим "Фугаса" після похорону.

      "Не зміг лишитись осторонь": спогади побратимів про героїчно загиблого юного військового Едуарда Лободу.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Суми
      Джерело: 24 канал
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