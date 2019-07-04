Помер 25-річний військовий, що отримав важкі поранення на Донбасі: фото

У лікарні Курахового помер український військовий Едуард Лобода. Вчора, 3 липня, боєць підірвався на фугасі і отримав серйозні травми, але зміг прикрити собою і врятувати побратимів.

Едуард був старшим солдатом 24-ї бригади імені короля Данила. Він помер сьогодні, 4 липня, у міській лікарні Курахового.

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Військовий разом з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де мали працювати диверсійно-розвідувальнв групи противника. Зокрема, за попередніми даними, останній місяць окупанти невеликими групами проникали в Мар'їнку і встановали у місті міни на маршрутах, якими пересувались і військові, і мирні жителі.

Група українських військових на чолі з Лободою обрала правильний рубіж для протидії, що унеможливило проникнення ворога в район підрозділів ЗСУ. Проте, напередодні противнику таки вдалося встановити на цьому напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Це і стало пасткою для українських бійців.

Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям,

– розповіли у бригаді.



Помер боєць Едуард Лобода, який отримав важке поранення на Донбасі

25-річний військовий був родом зі Сумщини. Він пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт зі Збройними силами.

"Майже всьому навчився сам. Крім майстерності у своєму покликанні, був душею компанії і завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам. Користувався великим авторитетом у колективі, завжди йшов першим і повертався останнім. Не боявся брати відповідальність на себе" – згадують про Едуарда побратими.

Вони поділяють сум родини загиблого бійця і завжди пам'ятатимуть його як справжнього друга. Редакція 24 каналу також висловлює співчуття рідним і близьком захисника України Едуарда Лободи.