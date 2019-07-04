"Не зміг лишитись осторонь": спогади побратимів про героїчно загиблого юного військового

Сьогодні, 4 липня, загинув старший солдат 24-ї бригади, у минулому – доброволець "Правого сектору" Едуард Лобода на псевдо "Фугас". Він прикрив побратимів і отримав смертельні поранення.

24 канал зібрав коментарі побратимів та близьких військового Королівської бригади, який 4 роки присвятив захисту країни від російських окупантів у російсько-українській війні. Їм важко говорити, але мовчати ці люди не можуть: надто болюча втрата.

"Прикрив побратимів, взявши увесь удар на себе.

Королівська бригада проінформувала, що 25-річний "Фугас" родом з Сумщини. Переконують: він – Воїн, що не зміг залишитися осторонь, коли на Батьківщину прийшла війна. І пішов на фронт спочатку добровольцем, а потім підписав контракт в ЗСУ.

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З липня "Фугас" з побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника. Військовим було відомо, що протягом останнього місяця ворог невеликими групами проникав у Мар`їнку і встановлюв міни на маршрутах, якими пересувались і військові, і цивільні.

Група українських військових, яку очолював "Фугас" обрала правильний рубіж для протидії, що не дозволило проникнути ворожим диверсантам в район наших підрозділів, повідомляє прес-служба 24-ї бригади.

Та, вочевидь напередодні, противник встиг встановити на даному напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям,

– повідомляють військові.

У бригаді повідомляють, що побратими згадують його, як військового, котрий не боялась брати відповідальність на себе. Користувався авторитетом, а також завжди йшов першим і повертався останнім.

"Він був патріотом і воїном. Людиною, якій не бракувало мужності та відваги. Справжнім, щирим і надійним. Майже всьому навчився сам. Крім майстерності у своєму покликанні, був душею компанії і завжди готовим прийти на допомогу," – додають побратими.

Суцільний біль, який не мине.

"Навіть пишучи ці слова я плачу, бо не можу змиритися з тим, що ти так рано пішов від нас. Минулого року, в січні, ми познайомились, я був ще зелений і необстріляний "молодий укропчик". Пам'ятаю багато чого веселого і щирого з нашого спілкування, ніколи не забуду. Саме ти у важкий для мене час подзвонив і запропонував інше, нове життя, яке дасть мені перспективи і досвід.



Доброволець "Правого сектору" Едуард Лобода на псевдо "Фугас"

Зараз суцільний біль, який з часом зарубцюється, але не мине. І тим добре, тому що це необхідно, аби цінувати свободу і пам'ятати, для чого нам жити. Брате, дякую тобі за все, щасливий, що ми познайомились тоді в січні. І наше братерство живе досі. Ми всі любимо тебе і сумуватимемо. Всі зустрінемось, усьому свій час", – написав побратим "Правого сектору" ТГ "Сапсан" Михайло Ковальов.

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Україна лишилась людини честі і відваги. Легенда тактичної групи "Сапсан".

Добровольці тактичної групи "Сапсан", де з 2016-го воював друг "Фугас", говорять, що цей день став чорним у календарі для них. Вони інформують, що навіть під час боротьби за своє життя останню добу він продовжував жартувати і посміхатися.

Сьогодні втратила родина, втратили друзі та побратими. Вся Україна лишилася людини честі, відваги та мужності! Під час операції він, поклав на терези боротьби власне життя, тим самим врятувавши від вірної смерті усіх своїх друзів. Знаходячись на межі життя та смерті, "Фугас" залишався незмінним: продовжував жартувати та посміхатися. Досі жоден з нас не в змозі усвідомити усю вагу втрати та її подальші наслідки. Ніхто не вірить та й навряд чи зможе повірити в те, що друг "Фугас" більше ніколи не буде поруч із нами,

– висловились у ТГ "Сапсан".

Мабуть, для того, аби закінчилась війна, потрібно, аби вбивали синів депутатів.

Тітка "Фугаса" висловила ненависть до країни-агресора, проросійських депутатів- колаборантів і всіх тих, кому вигідна російсько-українська війна.

Сьогодні війна торкнулась і нашої сім'ї... Вбили безжалісно мого дорогого племінничка. Ненавиджу... ненавиджу агресора, ненавиджу наших піарщиків-депутатів і всіх тих, кому вигідна ця війна і хто її розв'язав. Горіть у пеклі! Мабуть, для того, щоб закінчилась війна, потрібно, щоб почали вбивати ваших синів,

– висловилась вона.

Віддав найголовніше – життя, аби ми спокійно спали.

"Спочивай з миром, Герою! Ненавиджу цю війну, яка забирає найкращих. Ти був світлою, доброю людиною, ми завжди будемо тебе пам'ятати! Ти віддав найголовніше-своє життя, задля того, щоб ми спокійно спали. Дякуємо тобі... Молодому хлопцеві, який йшов назустріч перемозі", – сказала Юлія Лахтаріна.

"Я кохаю тебе! Слава Україні!"

Кохана дівчина "Фугаса" Катерина Головенько не змогла стримати емоцій і висловилась, що була по-справжньому щаслива з ним.

"Дякую, за те, що був у моєму житті. Ти кохав, і був коханим, я була щаслива з тобою, по-справжньому. Ти назавжди в моєму серці і пам'яті. Так багато мрій здійснили разом, але і ще стільки планували... Кохаю тебе. Слава Україні!" – написала вона.



Доброволець "Правого сектору" Едуард Лобода на псевдо "Фугас"

Насамкінець, доброволець Сергій Водянов опублікував відео, де він гатить зі зброї в бік ворога з підписом: "Ми будемо мститись, братику..."

Поховання героїчного загиблого українського військового відбудеться в суботу, 6 липня 2019 року, в селі Підопригори Лебединського району Сумської області.

Номер картки матері "Фугаса" Віри Лободи для охочих допомогти родині:

5168 7573 5688 9073

Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття родичам та близьким загиблого Воїна. Герої не вмирають!

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