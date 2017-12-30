Окупанти придумали, як Росія може уникнути відповідальність за жертви та руйнування на Донбасі

Бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей створили "спеціальну комісію по фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі". Головне завдання "комісії" – створити умови для уникнення відповідальності РФ за жертви та руйнування на Донбасі, спричинені війною, намагаючись перекласти всю провину на українську сторону.

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

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За період роботи "комісії" сформовано і внесено до реєстру 9247 справи. З них щодо загиблих – 403; поранених – 774; щодо загиблих дітей – 62; поранених дітей – 141; «полонених і незаконно затриманих», – 44; щодо руйнувань – 7850. Створено 1214 папок з фото- і відеоматеріалами.

"Надалі зібрані матеріали будуть використані для звинувачень України у військових злочинах проти місцевого населення", – зазначив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.