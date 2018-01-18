Окупанти в Криму затримали українця за наругу над прапором і гімном Росії
Російські прикордонники затримали в окупованому Криму українця, якого звинувачують у нібито нарузі над прапором Росії.
Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службу ФСБ РФ.
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У повідомленні зазначено, що розшукували громадянина України з жовтня 2017 року. 35-річного чоловіка затримали в пункті пропуску "Армянськ"
Чоловікові інкримінують наругу над державним гербом і прапором Російської Федерації (стаття 329 КК РФ), що карається позбавленням волі до одного року або примусовими роботами на той же термін,
– йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що чоловіка затримали "під час перевірки документів".
Відомо, що наразі чоловіка передали "ініціаторам розшуку".
Нагадаємо, окупаційна влада Криму вивезла на територію Росії шістьох громадян України – Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова.