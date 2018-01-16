Окупанти незаконно вивезли до Росії з Криму шістьох українців

Окупаційна влада Криму вивезла на територію Росії шістьох громадян України – Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова.

Свого часу їх затримали на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим за сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності.

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"Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права державі-окупанту забороняється здійснювати примусове переміщення громадян окупованої держави на територію держави-окупанта. Вчинення державою-окупантом таких протиправних дій тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність", – заявили з цього приводу у МЗС України.

Відтак Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити практику незаконних переміщень українських громадян з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації та негайно повернути їх на територію України.

Нагадаємо, так звана "суддя Роздольненьского районного суду Криму" Олена Тедеєва прийняла рішення засудити Володимира Балуха на 3 роки та 7 місяців у колонії-поселенні та сплату 10 тисяч рублів штрафу. В Українському МЗС вже відреагували на це рішення.