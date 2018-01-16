В МЗС України відреагували на вирок від окупантів українському активісту в Криму
15:50, сьогодні 166 Читать новость на русском
Окупаційна влада Криму засудила українського активіста Володимира Балуха на 3 роки та 7 місяців у колонії-поселенні. У Міністерстві закордонних справи України вже висловили протест з цього приводу.
Як заявила речниця МЗС України Мар’яна Беца, через сфабриковане рішення окупаційної влади, міністерство планує "посилювати міжнародний тиск на Росію зі звільнення Володимира Балуха".
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Нагадаємо, так звана "суддя Роздольненьского районного суду Криму" Олена Тедеєва прийняла рішення засудити Володимира Балуха на 3 роки та 7 місяців у колонії-поселенні та сплату 10 тисяч рублів штрафу.
Джерело: 24 Канал
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