Окупанти відреагували на пропозицію Гройсмана повернути Україні Крим

У Криму відповіли на пропозицію прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана повернути півострів разом з військовою технікою.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на пропозицію президента Росії Володимира Путіна повернути Україні кораблі з окупованого півострова запропонував одразу повернути і Крим.

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Як передують "РИА Новости", так званий "заступник голови комітету Держради Криму з міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель відповів Гройсману, мовляв, йому треба підлікуватися.

Українському прем'єру, ймовірно, потрібно сходити і перевіритися – чи нормальний він чи ні. На сьогоднішній день, на мій погляд, в Україні зібралися Гройсман та такі ж з ним люди, які повинні перебувати у психлікарні,

– сказав Гемпель.

Представник окупантів додав, що Крим увійшов до складу Росії і "назад ніколи не повернеться", заявивши, що це рішення жителів Криму. Окрім того, він зазначив, що Росія готова до діалогу з Україною і хоче "вибудовувати партнерські і дружні відносини".

"Сказане Гройсманом – розмова у глухий кут. Думаю, вони сьогодні ще не дозріли до того рівня, на якому говорять російські політики", – вважає він.