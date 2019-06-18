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      Окупанти значно збільшили кількість обстрілів на Донбасі, є поранений

      71 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      За минулу добу, 17 червня, російські окупаційні війська 34 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав бойове травмування. На всі свої руйнівні дії ворог отримав адекватну відповідь з боку ЗСУ. За даними розвідки, три проросійські бойовики отримали поранення.

      Окупанти відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник гатив поблизу Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пищевика, Водяного, Павлополя, Новоселівки другої, Пісків, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів обстріл неподалік Південного, Кримського, Попасної, Луганського, Шумів, Новотошківського, Новоолександрівки, Золотого-4. 

      Встигли вже російські окупаційні війська відзначитись і цієї доби, 18 червня. Вони обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Луганського. 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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