Окупанти значно збільшили кількість обстрілів на Донбасі, є поранений

За минулу добу, 17 червня, російські окупаційні війська 34 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав бойове травмування. На всі свої руйнівні дії ворог отримав адекватну відповідь з боку ЗСУ. За даними розвідки, три проросійські бойовики отримали поранення.

Окупанти відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Читайте також: Журналісти 24 каналу потрапили під обстріл на Луганщині: репортаж з передової В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник гатив поблизу Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пищевика, Водяного, Павлополя, Новоселівки другої, Пісків, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів обстріл неподалік Південного, Кримського, Попасної, Луганського, Шумів, Новотошківського, Новоолександрівки, Золотого-4. Встигли вже російські окупаційні війська відзначитись і цієї доби, 18 червня. Вони обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Луганського.