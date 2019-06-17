Журналісти 24 каналу потрапили під обстріл на Луганщині: репортаж з передової

Бойовики гатили по позиціях української армії з мінометів та гранатометів біля Новозванівки, що на Луганщині. Окупанти несподівано відкрили вогонь серед білого дня, нехтуючи будь-якими домовленостями про перемир’я. Свідками обстрілу стали і журналісти 24 каналу.

Гранатометники окупантів з першого пострілу влучили в ціль – покинутий будинок на околицях окупованого селища Калинове. Бойовики тут виселили мирних мешканців та облаштували вогневі точки. По ним зараз і цілять українські солдати.

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Згодом українським оборонцям надійшов наказ – відповісти на зухвалість ворога. Проте бойовики не втихомирилися, а підключили вже крупніший калібр.

Журналісти 24 каналу теж потрапили під цей обстріл. Але їм довелося покинути позиції, тому що на позиціях стало небезпечно.

Ми трошки відійшли від епіцентру обстрілу і можемо трошки перевести дух. Бійці батальйону "Донбас-Україна" розповіли, що така ситуація несподіваних обстрілів є вже цілком звичною,

– каже журналіст Євген Назаренко.

Як молоді бійці воюють на Сході України

Молодому бійцю за позивним "Вій" лише 22 роки, на війні він майже із самого початку. Контракт із ЗСУ підписав у 14-му році.

Так, ці ще зовсім юні хлопці та дівчата свої найкращі молоді роки зустріли на війні. Але вони не скаржаться на долю. Наприклад, військова ЗСУ "Керол" родом з окупованого нині Донецька, де не була понад 5 років. Вона говорить, що хоче повернутись додому переможницею.

Ці звичайні українські бійці – не пафосні герої, вже до всього звикли. І вони мріють про закінчення війни, але лише на українських умовах.

Як минула доба на фронті? Проросійські бойовики на Сході за минулу добу 30 разів порушили режим припинення вогню. Вони вели обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих дій, двоє українських військових отримали поранення. За інформацією розвідки, 15 червня двоє окупантів постраждали.