23:07
17 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, сьогодні
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Журналісти 24 каналу потрапили під обстріл на Луганщині: репортаж з передової

      351 Читать новость на русском

      Бойовики гатили по позиціях української армії з мінометів та гранатометів біля Новозванівки, що на Луганщині. Окупанти несподівано відкрили вогонь серед білого дня, нехтуючи будь-якими домовленостями про перемир’я. Свідками обстрілу стали і журналісти 24 каналу.

      Гранатометники окупантів з першого пострілу влучили в ціль – покинутий будинок на околицях окупованого селища Калинове. Бойовики тут виселили мирних мешканців та облаштували вогневі точки. По ним зараз і цілять українські солдати.

      Важливо! Взаємини з бойовиками на Донбасі: Зеленський окреслив свою позицію

      Згодом українським оборонцям надійшов наказ – відповісти на зухвалість ворога. Проте бойовики не втихомирилися, а підключили вже крупніший калібр.

      Журналісти 24 каналу теж потрапили під цей обстріл. Але їм довелося покинути позиції, тому що на позиціях стало небезпечно.

      Ми трошки відійшли від епіцентру обстрілу і можемо трошки перевести дух. Бійці батальйону "Донбас-Україна" розповіли, що така ситуація несподіваних обстрілів є вже цілком звичною,
      – каже журналіст Євген Назаренко.

      Як молоді бійці воюють на Сході України

      Молодому бійцю за позивним "Вій" лише 22 роки, на війні він майже із самого початку. Контракт із ЗСУ підписав у 14-му році.

      Так, ці ще зовсім юні хлопці та дівчата свої найкращі молоді роки зустріли на війні. Але вони не скаржаться на долю. Наприклад, військова ЗСУ "Керол" родом з окупованого нині Донецька, де не була понад 5 років. Вона говорить, що хоче повернутись додому переможницею.

      Ці звичайні українські бійці – не пафосні герої, вже до всього звикли. І вони мріють про закінчення війни, але лише на українських умовах.

      Як минула доба на фронті? Проросійські бойовики на Сході за минулу добу 30 разів порушили режим припинення вогню. Вони вели обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих дій, двоє українських військових отримали поранення. За інформацією розвідки, 15 червня двоє окупантів постраждали.

      blog_ava
      Унікальну кабінку для автономного життя створили у Великобританії
      сьогодні
      5442
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Журналісти Збройні сили України
      Джерело: 24 каналу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"
      сьогодні , 22:20 Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"
      987
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      сьогодні , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      сьогодні , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 888
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      сьогодні , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2201
      Врятуй планету і збережи своє здоров'я: сьогодні розпочався Всесвітній тиждень без м'яса
      сьогодні , 18:22 Врятуй планету і збережи своє здоров'я: сьогодні розпочався Всесвітній тиждень без м'яса
      Все про екологію 1017
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук