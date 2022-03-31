Відповідну заяву президент зробив під час звернення до українців ввечері 31 березня. Зокрема після 36 днів війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти поводяться як потвори

Президент пригадав, що увесь цей березень і 5 днів лютого окупанти намагаються увірватися та закріпитися в Україні з різних сторін – із землі, з неба, з моря, вони лізуть, летять, пливуть.

У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер,

– зауважив Президент України.

Проте додав, що, коли ми на своїй землі, то нам все допомагає – і сама земля, і річки, і кожна людина, навіть та, від кого не очікував раніше.

Ми будемо боротись до кінця

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог", – пояснив президент.

Та згадав, як ворог хотів захопили Україну за 3 – 5 днів, проте вже 36 днів. Проте ми будемо боротись до кінця.

Стільки, скільки вистачить сил (будемо боротись – 24 канал), стільки, скільки буде можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося. Щоб якщо химери (вказує на Будинок з химерами, – 24 канал) – то рідні й добрі. Які нас захищають,

– розповів Зеленський.

Президент пригадав, як для нас надзвичайно приємно читати й дивитися новини про те, що українські міста поступово звільняються від окупантів.

Нічне звернення Зеленського за 31 березня – дивіться відео