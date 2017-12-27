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Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд понад 30 перевізникам

23:24, 27 грудня 223 Читать новость на русском
Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд понад 30 перевізникам
Окупаційна влада Криму заборонила в'їзд понад 30 перевізникам / Фото з вільних джерел

Російська окупаційна влада в анексованому Криму не дозволила в'їзд на територію півострова 30 українським таксистам.

Таксисти регулярно водять людей з та на анексований Крим. Про це проінформувала заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова.

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"Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (як раз після зустрічі пасажирів з київського потягу) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними "документами", — написала вона у Facebook.

Російська прикордонна служба пояснила, що "нев'їзд" таксисти отримали через нібито "нестачу коштів для перебування в Криму".

Наразі відомо про 30-35 таксистів та авто, які не змогли потрапити на територію анексованого Криму. У повідомленні зазначено, що пасажирів таксі відпустили.

"Фактично останні місяці РФ посилює та нарощує нову хвилю репресій, а також "диверсифікує" інструментарій. Це така акція, аби завжди залишався присмак страху", – додала Джапарова.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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