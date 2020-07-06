Рада Нацбанку не підтримала кандидатуру Олега Чурія на посаду заступника голови установи. Подання про його призначення висував вже колишній голова Нацбанку Яків Смолій.

Втім Чурій поки продовжуватиме роботу у НБУ. Адже заступник голови Нацбанку, у якого завершився термін повноважень, має перебувати на своїй посаді до призначення нового заступника. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

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Рада утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду Заступника Голови Національного банку України...Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з Правлінням Національного банку України,

– написав Данилишин.

Повторне призначення заступником

На своїй посаді заступника Чурій перебував протягом 5 років від 2015-го, а у червні його термін добігав кінця. Опісля завершення контракту, подання на його подальшу роботу на цій посаді висунув вже колишній голова НБУ Яків Смолій.

При цьому голова НБУ Яків Смолій заявив, що він запропонує Олегу Чурію знову зайняти цю посаду – вже на 7 років. Законодавство дозволяє займати посаду двічі поспіль.

Олег Чурій 24 червня подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду заступника голови НБУ.

Що відомо про Олега Чурія? Олег Чурій народився у Києві, йому 49 років. У фінансовій сфері працює з 1993 року, з яких понад 18 років – на керівних посадах. Заступник Голови Національного банку з червня 2015 року. До цього обіймав посаду директора Департаменту відкритих ринків Національного банку.Має ступінь міжнародного сертифікованого аналітика CFA.



До сфери управління Олега Чурія належали питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію Національного банку.

Відставка Смолія: що відомо

Яків Смолій 1 липня заявив , що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск .

, що подає . Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня відставку підтримали.

Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.

ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом , а глава НБУ відреагував емоційно.

, а глава НБУ відреагував емоційно. Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова .

. Серед найобговорюваніших кандидатів на пост глави НБУ: голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко , колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов .



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