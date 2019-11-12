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      Олег Бахматюк написав відкриту заяву Володимиру Зеленському щодо тиску силовиків на бізнес

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії. Бахматюк заявляє, що компанію, яка створює 27 тисяч робочих місць і платить мільярдні податки, безпідставно тероризують силовики, та просить президента втрутитись.

      В структурах власника одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, відбулися обшуки і затримання працівників силовиками НАБУ. Це відбулося у рамках провадження по справі ліквідованого VAB банка, по якій вже колись проводились слідчі дії та експертизи кількома силовими органами і яка була офіційно закрита. Звернення бізнесмена до президента з проханням втрутитись в ситуацію було розміщене сьогодні вранці на офіційному сайті компанії.

      Зокрема Олег Бахматюк зазначає, що ситуація практично зайшла в тупик, а під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП, яка платить 3 мільярди гривень податків і яка виплачує більше 3,5 мільярдів гривень зарплати.

      "Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур, – пише Бахматюк. – Новостворені органи генеральної прокуратури чи новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно VAB банку.

      Справу, яка вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави – Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої розмови щодо ситуації, яка склалася з банками. Ми хочемо відкритості і конструктивних переговорів, що і Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють у рамках кон'юнктури, в якій закон не має жодного значення. А має значення намагання сподобатись, знайти чергову жертву".

      Бахматюк зазначає, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів та НБУ конструктивно вирішити питання з заборгованістю банка і виплатити 8 мільярдів до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучивши авторитетних міжнародних аудиторів.

      "Подібної пропозиції не робив жоден з власників ліквідованих або визнаних неплатоспроможними банків, – звертається до Зеленського Бахматюк. – Востаннє ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші працівники по давно дослідженим фактам. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес".

      Також Олег Бахматюк заявив, що буде захищати компанію в міжнародних судах з залученням міжнародних юристів, та сподіватися на конструктивне вирішення питання.

      "Ми готові до конструктиву. І ми готові детально довести, що наші законні права порушені десятикратно. Що нас позбавили права бути почутими. Що десятки разів проти нас чинилися речі, абсолютно неприпустимі в європейському середовищі. Що потреба підмінює законність. Вдячний вам і прагну домовитись, щоб компанія працювала, щоб Фонд гарантування вкладів та Національний банк отримали максимально можливу економічну компенсацію, щоб ми працювали над створенням, а не боротьбою з економічними шакалами, детективами, прокурорами, суддями, що нищать компанію. Володимире Олександровичу, я закликаю Вас просто сказати своїм підлеглим: поверніться до закону і елементарної логіки, сядьте за стіл переговорів і знайдіть рішення, яке буде вигідне державі і дозволить наповнити бюджет і зберегти 27 тисяч робочих місць. Ми два роки просимо лише цього. Сподіваюся, що Вас вони почують".

      Олег Бахматюк – український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів України, "Укрлендфармінг". Компанія працює в 600 населених пунктах 22 областей України, і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості. Компанія неодноразово відзначалася в різноманітних рейтингах як один з найкращих роботодавців країни.

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      Теги: Новини України Новини політики Ukrlandfarming Укрлендфармінг Олег Бахматюк
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