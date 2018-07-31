Олегу Виннику – 45: цікаві факти з життя секс-символа української естради

Зірці української сцени Олегу Виннику виповнюється 45 років 31 липня. Артист пройшов чималий творчий шлях, щоб отримати шалену популярність серед слухачок. Пропонуємо кілька цікавих фактів з життя Винника, які ви могли не знати.

Предки Олега були виноградарями і виноробами, звідти і пішло прізвище артиста – Винник.

"Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. У Львівській області є місто Винники, воно було засноване ще у ХІІІ столітті і постачало до князівського столу вино і виноград", – поділився співак з виданням "Телегід".

Читайте також: Оголений Олег Винник показав свій релакс

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 8 Чер 2018 р. о 5:14 PDT

Колись Винник співав під псевдонімом OLEGG.

Своєю найважливішою роллю він називає Жана Вальжана у мюзиклі "Знедолені" за романом Віктора Гюго.

Олег Винник виконував ролі у мюзиклах

Співак одружений, але ретельно приховує особисте життя, щоб не зіпсувати образ справжнього серцеїда. Його дружина – бек-вокалістка Таюне (справжнє ім’я Таїсія Сватко).

Таїсія Сватко

Його хобі – риболовля. Співак навіть мріє про власне озеро з коропами.

Я мрію побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього... Щоб там можна було сидіти з вудкою... І щоб це було в Україні! Може це банально, але це моя мрія,

– поділився Винник в інтерв’ю з журналом "Отдохни".

Український співак озвучив героя в анімаційній комедії "Зачарований принц".

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Чер 2018 р. о 2:55 PDT

Дивіться кліп Олега Винника "Вовчиця":