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Олегу Виннику – 45: цікаві факти з життя секс-символа української естради

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Олегу Виннику – 45
Олегу Виннику – 45 / 24 Канал

Зірці української сцени Олегу Виннику виповнюється 45 років 31 липня. Артист пройшов чималий творчий шлях, щоб отримати шалену популярність серед слухачок. Пропонуємо кілька цікавих фактів з життя Винника, які ви могли не знати.

Предки Олега були виноградарями і виноробами, звідти і пішло прізвище артиста – Винник.

"Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. У Львівській області є місто Винники, воно було засноване ще у ХІІІ столітті і постачало до князівського столу вино і виноград", – поділився співак з виданням "Телегід".

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Колись Винник співав під псевдонімом OLEGG.

Своєю найважливішою роллю він називає Жана Вальжана у мюзиклі "Знедолені" за романом Віктора Гюго.

Олег Винник виконував ролі у мюзиклах

Співак одружений, але ретельно приховує особисте життя, щоб не зіпсувати образ справжнього серцеїда. Його дружина – бек-вокалістка Таюне (справжнє ім’я Таїсія Сватко).

Таїсія Сватко

Його хобі – риболовля. Співак навіть мріє про власне озеро з коропами.

Я мрію побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього... Щоб там можна було сидіти з вудкою... І щоб це було в Україні! Може це банально, але це моя мрія,
– поділився Винник в інтерв’ю з журналом "Отдохни".

Український співак озвучив героя в анімаційній комедії "Зачарований принц".

Дивіться кліп Олега Винника "Вовчиця":

 

Теги: LifeStyle Новини України Олег Винник Музика
Джерело: 24 Канал
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