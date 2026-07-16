Виконувачем обов'язків голови СБУ стане Олександр Поклад, – джерела

Виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України може стати чинний перший заступник СБУ Олександр Поклад.

Про таке повідомили джерела 24 Каналу у команді президента Володимира Зеленського.

Хто тимчасово очолить СБУ?

Рішення призначити Олександра Поклада тимчасово виконувати обов'язки глави СБУ могли ухвалити на тлі переходу Євгенія Хмари у Міністерство оборони України.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді кандидатуру нинішнього т.в.о. СБУ Євгенія Хмару на посаду міністра оборони. За дорученням глави держави він поки виконуватиме обов'язки очільника Міноборони.

Зеленський зазначав, що Євген Хмара має значний та почасти безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. За словами президента, саме розвиток цього напряму має стати одним із пріоритетних в українській обороні під час війни.

До цього моменту одним із претендентів на посаду міністра оборони також був колишній очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Президент Зеленський зазначав, що в нього "є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації".

Проте станом на вечір 16 липня нардепи так і не обрали міністра оборони та міністра закордонних справ. Водночас вже затвердили більшу частину нового складу Кабміну.