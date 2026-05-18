На Черкащині попрощалися з диктором українського телебачення Олександром Сафоновим

У суботу, 16 травня, Україна втратила диктора українського телебачення Олександра Сафонова. Його не стало у віці 82 років.

Про це повідомляє журналіст Микола Канішевський.

Дивіться також Cтепана Кубіва поховають у Львові: відомо, коли та де прощатимуться із політиком

На Черкащині попрощалися з Олександром Сафоновим: що відомо?

Журналіст повідомив, що прощання із диктором українського телебачення Олександром Сафоновим відбулось 17 травня на Черкащині.

Чин поховання... Олександра Сергійовича Сафонова відбувся 17 травня, на Черкащині... Так вирішила сім'я доглядальниці Тетяни Василівни,

– зазначив Канішевський.

Національна спілка журналістів України висловила співчуття рідним та колегам диктора. У НСЖУ зазначили, що до останніх днів Олександр Сафонов слухав "Суспільне", молився за українське військо та вірив у перемогу.

Також зазначається, що останні роки диктор проживав у родині своєї доглядальниці Тетяти Ситнюк. Після інсульту у 2017 році його стан значно ускладнився через онкологічне захворювання, яке з часом прогресувало.

Він був голосом епохи,

– схарактеризував його Микола Канішевський.

Що відомо про Олександра Сафонова?

З 1967 року Сафонов працював диктором на Львівському обласному телебаченні, а з 1978 до 2003 року був обличчям та голосом українського телебачення. Після виходу на пенсію присвятив шість років Українському Радіо.

Олександр Сафонов вів державні та урядові заходи, представляв на сцені зірок української естради та брав участь у культурних місіях у понад двадцяти країнах світу.

У 2010 році після невдалої операції він втратив можливість самостійно пересуватися, а про це стало публічно відомо у 2016 році завдяки тернопільському письменнику Михайлу Маслію.

На публіці востаннє з'явився у 2017 в Палаці "Україна" – саме там відбувся благодійний концерт, виручені гроші з якого пішли на реабілітацію Сафонову.