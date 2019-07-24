Олександр Грановський полетів до Ізраїлю після виборів

Народний депутат від партії БПП Олександр Грановський покинув Україну після дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак.

"Олександр Грановський, а що ж це ви так швидко покинули України і свій 15% харківський електорат і полетіли до Ізраїлю", – пише журналіст.

Також Крутчак запропонував Грановському повертатися, тому що його "тут чекають сюрпризи".

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Грановський балотувався у Харкові, в 169 мажоритарному окрузі, однак програв представнику партії "Слуга народу" Олександру Куницькому.