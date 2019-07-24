Олександр Грановський полетів до Ізраїлю після виборів
Народний депутат від партії БПП Олександр Грановський покинув Україну після дострокових парламентських виборів в Україні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак.
"Олександр Грановський, а що ж це ви так швидко покинули України і свій 15% харківський електорат і полетіли до Ізраїлю", – пише журналіст.
Також Крутчак запропонував Грановському повертатися, тому що його "тут чекають сюрпризи".
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Грановський балотувався у Харкові, в 169 мажоритарному окрузі, однак програв представнику партії "Слуга народу" Олександру Куницькому.
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