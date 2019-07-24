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      Олександр Грановський полетів до Ізраїлю після виборів

      762 Читать новость на русском
      Олександр Грановський
      Олександр Грановський / twitter.com

      Народний депутат від партії БПП Олександр Грановський покинув Україну після дострокових парламентських виборів в Україні.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак.

      "Олександр Грановський, а що ж це ви так швидко покинули України і свій 15% харківський електорат і полетіли до Ізраїлю", пише журналіст.

      Також Крутчак запропонував Грановському повертатися, тому що його "тут чекають сюрпризи".

      Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Грановський балотувався у Харкові, в 169 мажоритарному окрузі, однак програв представнику партії "Слуга народу" Олександру Куницькому.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики
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