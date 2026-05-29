24 Канал Новини України ЗСУ звільнили 46 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку, – Deep State
29 травня, 16:52


Ірина Чеботнікова

Аналітики проєкту Deep State, спираючись на власні дані, підтвердили успіхи Сил оборони на Олександрівському напрямку. Раніше про просування українських військових повідомили в Генштабі ЗСУ.

Про це йдеться в дописі Deep State у телеграмі. 

Які просування є в ЗСУ на на Олександрівському напрямку? 

Аналітики зазначили, що ворог втратив щонайменше 46 квадратних кілометрів території.

Сили Оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю, 
– мовиться в повідомленні. 


Олександрівський напрямок / Фото Deep State

У Генштабі ЗСУ інформували про кількість ворожих атак і виклали карту ситуації на Олександрівському напрямку.


Олександрівський напрямок / Фото Генштаб

Тим часом Новини.LIVE пишуть, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Олександрівському напрямку. Журналісти проаналізували карту Deep State і показали, що кількість окупованих росіянами територій значно зменшилася. 

О 16:00, коли оновлюють актуальну інформацію, в Генштабі вказали, що на Олександрівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.

