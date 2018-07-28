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Олександрія – Зоря: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Олександрія – Зоря прогноз букмекерів на матч УПЛ 28 липня
Олександрія – Зоря прогноз букмекерів на матч УПЛ 28 липня

Команди, які претендують на потрапляння у першу шістку УПЛ – "Олександрія" та "Зоря" зіграють між собою у другому турі чемпіонату.

Попри те, що "Олександрія" грає вдома, вона не є фаворитом цього протистояння, на думку букмекерів. При тому що у попередньому турі "Олександрія" на виїзді обіграла львівські "Карпати", а "Зоря" лише завдяки помилці захисника суперника змогла здобути вольову перемогу над "Маріуполем" на домашньому полі. 

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Так, у PariMatch коефіцієнт на перемогу "Олександрії" складає 3,30. Значно більше шансів у луганчан – 2,39. Навіть нічия у цьому матчі більш ймовірна, аніж перемога господарів поля – 3,05.

Схожі коефіцієнти на цей матч дає і "Фаворит". Там перемога "Зорі" оцінена в 2,34. На "Олександрію" ті ж 3,30. Зате нічия має більший коефіцієнт – 3,15.

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Найбільші коефіцієнти на перемогу однієї з команд дає Marathon bet – 3,22 на "Олександрію" та 2,48 на "Зорю". Нічия ж отримала 3,05.

Нагадаємо, матч між "Олександрією" та "Зорею" відбудеться у суботу, 28 липня. Початок о 17:00 годині.

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Теги: Новини спорту Олександрія Зоря УПЛ
Джерело: 24 Канал
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