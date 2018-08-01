"Олександрія" встановила рекордну безпрограшну серію в УПЛ

"Олександрія" має рекордну безпрограшну серію в УПЛ з 14-ти матчів.

Після перемоги над "Зорею" в матчі 2 туру УПЛ, "Олександрія" продовжила свою серію без поразок до 14 матчів (9 перемог та 5 нічиїх), пише "Футбол 24".

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Зазначимо, що "Олександрія" перемагає в останніх семи поєдинках чемпіонату України. Окрім того, "Олександрія" перервала свою невтішну серію у матчах проти "Зорі", яка складала 4 матчі (3 нічиї та поразка).

Остання поразка команди Володимира Шарана датована 17 лютого, коли з рахунком 2:0 "Олександрія" програла "Сталі".

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