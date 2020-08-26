Кандидат на посаду міського голови Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко презентував Відкритий штаб партійного осередку. Тут політик вестиме особистий прийом в центрі Києва, який наживо транслюватимуть в соціальних мережах.

Також під час події Кучеренко озвучив основні напрямки своєї програми. Про це повідомляє пресслужба міської партійної організації.

Перше завдання: провести повний аудит, бо без аудиту можна нескінченно витрачати гроші киян. Друге: повноцінна міська програма капітального ремонту й модернізація житлового фонду. У нас сьогодні 12 300 багатоквартирних будинків. З них, третина – нові та у відносно доброму стані. Але абсолютна більшість будинків потребує капітального ремонту,

– заявив політик.

Крім цього кандидат в мери Києва планує звільнити місто від заторів й діджиталізувати столицю.

"В нас є модель, як за 1 рік мінімум вдвічі зменшити час в заторах. А це – життєвий ресурс кожного киянина, який можна витратити на себе, сім’ю чи роботу", – заявив Олексій Кучеренко.

В свою чергу, координатор Відкритого штабу "Батьківщини" в Києві Юрій Власенко запросив охочих приєднатися до команди.

"У відкритому штабі ви можете приєднатися до нашої команди або отримати юридичну допомогу. Олексій Кучеренко вестиме особистий прийом на базі штабу, який транслюватимуть в соціальних мережах. Окрім цього, на базі штабу відбуватимуться експертні обговорення програми розвитку Києва з найкращими фахівцями в різних галузях", – заявив Власенко.

Відкритий штаб київської команди "Батьківщини" працює за адресою вул. Архітектора Городецького, 4. Гаряча лінія – 0-800-30-20-19.