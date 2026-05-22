Україна запропонувала Росії локальне перемир'я для евакуації людей з окупованих Олешок

Україна технічно погодила всі умови для можливої евакуації цивільних із району окупованих Олешок на Херсонщині. Йдеться приблизно про 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей.

Перемовини провели 15 травня. Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець під час презентацію проєкту "Зроблено в росії. Доставлено в полон", передає 24 Канал.

Що відомо про евакуацію мирних жителів з окупованих Олешок?

Всі технічні умови для можливої евакуації цивільних із району окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів на Херсонщині – погоджено.

За словами Лубінця, перемовини щодо евакуації відбулися 15 травня. Українська сторона вже узгодила всі технічні питання та очікує від Росії визначення дати припинення вогню, необхідного для початку вивезення людей. Йдеться про евакуацію близько 6 тисяч цивільних мешканців, серед яких, за наявною інформацією, приблизно 200 дітей.

Евакуація стосуватиметься не лише самих Олешок, а й кількох населених пунктів навколо міста.

Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що окуповані Олешки перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У місті спостерігається гострий дефіцит води, продуктів та ліків, значна частина інфраструктури зруйнована, а евакуація населення ускладнена через бойові дії та небезпеку на дорогах. За словами омбудсмана, через складну ситуацію кількість населення в місті суттєво скоротилася.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про надзвичайну складну ситуацію на окупованих територіях. Зокрема, журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що росіяни навмисне використовують цивільних як живий щит, розуміючи, що українські сили не битимуть по мирних мешканцях.

Значна частина лівого берега Дніпра, до якої входять Олешки, Гола Пристань та сусідні поселення, фактично заблоковані росіянами протягом кількох місяців. Окупанти активно мінують територію, тому волонтери не можуть забезпечувати місцевих всім необхідним. Жителі окупованих територій на Херсонщині страждають від голоду через блокаду російськими силами.

Відомо, що зараз в Олешках не працюють школи, а у лікарні відчутний дефіцит ліків та медичного персоналу, який би зміг допомогти жителям у разі критичних ситуації.

Зазначимо, що Олешки були окуповані у березні 2022 року, коли росіяни активно просувалися на території Херсонської області.