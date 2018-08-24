Олімпік – Шахтар: відео голів та моментів матчу УПЛ

Донецький "Олімпік" вдома приймав "Шахтар" в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Протягом всього матчу "Шахтар" впевнено контролював гру і нарощував гольову перевагу. Вже в першому таймі було забито п’ять м’ячів, чотири з яких забили гірники. Марлос, Степаненко і двічі Жуніор Мораєс вразили ворота, на що у відповідь "Олімпік" відповів лише голом Пасіча.

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Другий тайм особливо не відрізнявся від першого. "Шахтар" неодноразово міг збільшувати рахунок, однак марнував моменти. В останні 15 хвилин тайму команди знову прорвало. Спочатку "Шахтар" таки заштовхав п'ятий гол, а вже через дві хвилини "гірники" пропустили з автоголом Данченка.

Найактивнішим у складі "гірників" був форвард Жуніор Мораєс – він оформив дебютний хет-трик у футболці "Шахтаря". Два з трьох м'ячів бразилець забив зблизька, ще раз був точним приблизно з лінії штрафної.

Після шести турів УПЛ "Шахтар" з 15 очками вийшов на перше місце. "Олімпік" з 6 очками займає 6-е місце.

Відео голів та моментів матчу Олімпік – Шахтар

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