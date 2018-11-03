Донецький "Олімпік" у суботу, 3 листопада, приймав у Києві львівсткі "Карпати". Гості вийшли вперед вже на 5-ій хвилині зустрічі

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"Карпати" свій гол забили свій гол вже у дебюті зустрічі. Відзначився португалець Крістіан Понде. Він в дотик переправив м'яч у ворота суперників після прострілу від Мар'яна Шведа.

Відео голу Понде у ворота "Олімпіка"

Варто відзначити, що це вже третій гол поспіль у трьох останніх матчах для форварда. До цього він забивав у ворота одеського "Чорноморця", а також приніс перемогу львів'янам у кубковому матчі проти "Черкащина-Академія".