Вчора, 23 вересня, відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Люди почали спонтанно виходити на точкові протести по всій країні. Однак в ОМОНівців запалу стає все менше.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський. Також він розповів про те, як на секретну інавгурацію відреагували білоруси.

Що було вчора Таємна інавгурація Лукашенка: журналіст розповів, як відреагували білоруси

За словами журналіста, вчорашні протести – були спонтанними, тому що Лукашенка приховували до останнього моменту. Люди прийшли не лише в центр Мінська. Протести відбулись майже у всіх мікрорайонах та в окремих містах та селах Білорусі.

Люди поводились дуже активно. Вони навіть давали відпір ОМОНівцям. З іншого боку, кажуть, що звірства ОМОНу були не такими сильними: воду лили десь у бік від мітингарів, не було так багато побитих, але чомусь били автівки. Однак загалом, в ОМОНу є менше бажання бити та заарештовувати людей,

– зазнчив Калиновський.

Журналіст думає, що "запал в ОМОНу теж втрачається". На його думку, це пов'язане з тим, що попри карт-бланш, який їм дав Лукашенко, у всіх них є друзі та родичі. А зараз починають оприлюднювати списки тих, хто брав участь у побитті, навіть висять їхні фотографії. Тому вони можуть боятися помсти, реакції та викриття.

Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка? Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для транспорту перекрили.



На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка. Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Станом на 21 вересня про інавгурацію не знали навіть у ЦВК.

Дивіться повністю відео з Валерієм Калиновським: