ONUKA, оркестри та зірки світової опери: нові деталі святкування Дня Незалежності

У Києві триває підготовка до святкування 28-ї річниці Дня Незалежності України, яке цьогоріч відбудеться у новому стилі. Під час Ходи гідності на Майдан вийдуть представники влади, відомі українці та виступлять зірки оперної сцени, оркестри та співаки.

Режисер Алан Бадоєв розповів, що основна увага святкування буде привернута до українців, які прославили країну у різних сферах.

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"Ми відійшли від ідеї дорогих, масштабних декорацій і спеціальних конструкцій на Майдані, змістивши акценти на людей – їхні вчинки, історії і долі, про які повинна дізнатися вся країна. Найдорожчим на День Незалежності буде людина – наші талановиті співвітчизники, які приїздять з усіх куточків України та світу для того, щоб привітати свою державу", – зауважив Бадоєв.

Так, до Ходи гідності приєднаються п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України.

День Незалежності – це наша з вами історія і вона не про силу, а про людей. Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а його льотчика. А разом з ними поруч вченого, лікаря, спортсмена, художника, музиканта – людей, що створюють історію нашої держави,

– додала режисер-постановник Олена Коляденко.

На урочистій частині заходу буде співати солістка гурту ONUKA Ната Жижченко. Окірм того, саунд-продюсер гурту Євген Філатов (The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин урочистого святкування 24 серпня.

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"Я дуже вдячна Алану Бадоєву за запрошення взяти участь у Ході гідності, для мене це дуже велика честь. Особливо зважаючи на концепцію заходу, де людина, а не техніка займає центральне місце. Я сподіваюсь, що Хода дійсно стане найяскравішою подією року у культурному житті України", – сказала Жижченко.

Окрім неї, участь у святкуваннях Дня Незалежності візьмуть всесвітньовідомі оперні співаки: Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка.

Спеціальним гостем Ходи гідності стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.

Якою буде Хода гідності на День Незалежності?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.



Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.



Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.