У Нафтогазі заявили, що у пів сотні міст та сіл може зірватися початок опалювального сезону. Річ у тім, що підприємства теплоенергетики у цих регіонах мають борги.

Водночас за останні 2 тижні проблему з боргами вже вирішили на 12 підприємствах. Про це повідомляє Нафтогаз.

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Які регіони перебувають у зоні ризику

Нафтогаз попередив про борги у 56 населених пунктах, серед них: Вінниччина, Донеччина, Житомирщина, Запоріжжя, Івано-Франківщина, Луганщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Полтавщина, Сумщина, Тернопільщина, Харківщина, Херсонщина, Хмельниччина, Черкащина, Чернівеччина, Чернігівщина, Київщина та місто Київ.

Засновники підприємств теплоенергетики, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, мають серйозно поставитися до проблеми критичних боргів виробників теплової енергії, адже через них у 56 населених пунктах можуть виникнути проблеми з вчасним стартом опалювального сезону,

– мовиться у повідомленні.

У "Нафтогазі" закликали тепловиків відповідально підійти до питання оплати боргів, аби не зірвати опалювальний сезон. Також у компанії зазначили, що повністю чи частково зняли ризики старту опалювального сезону у:

Маріуполі,

Калуші,

Києві,

Миколаєві,

Біляївці,

Одесі,

Харкові,

Каховці;

Шепетівці.

Зауважимо, що наприкінці вересня прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 90%. Запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.