Новий Розділ та Новояворівськ – два невеликих містечка на Львівщині, які стали відомі ледве не на всю країну. Та привід сумний – у цих двох містах вже третій рік поспіль ризикують зірвати опалювальний сезон.

Вся справа в теплоелектроцентралях, які арештовані як речові докази в гучній кримінальній справі проти братів Дубневичів. Коротко варто нагадати, що дві ТЕЦ було арештовано в рамках кримінального провадження НАБУ та передано в управління АРМА, яке, в свою чергу, мало знайти для цих активів управителя.

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Колишнє керівництво АРМА в особі Антона Янчука та його команди обрали управителем компанію "Гарант Енерго М", котра не мала належного досвіду, матеріальних ресурсів та персоналу. Компанію, яка за два роки "управління" згенерувала боргів на близько мільярд гривень. Незадовго після зміни управителя змінилося і керівництво АРМА – пішли одіозні "реформатори" Віталій Різник та Філіп Квітко, змінився очільник Агентства.

Однак проблеми в управлінні ТЕЦ зникли лише тоді, коли на новому конкурсі, ініційованому особисто експрем'єр-міністром Гончаруком, АРМА обрала в терміновому порядку нового управителя. Ним стала дочірня компанію НАК "Нафтогаз Тепло".

Завдяки новому управителю минулий опалювальний сезон жителі Нового Роздолу та Новояворівська пережили практично без проблем. Компанія змогла забезпечити і тепло, і гарячу воду у домівки людей. А спільні зусилля АРМА, Нафтогазу, працівників компанії "Нафтогаз Тепло" призвели до того, що ТЕЦ працювали майже безперебійно.

Та в середині травня виникли певні складнощі з водопостачанням в Новому Роздолі – всі задіяні в процесі сторони були вимушені знов зібратися за ініціативи ЛОДА, аби вирішити проблему. Водопостачання вдалося відновити, але це проілюструвало більш важливі речі – якщо найближчим часом не буде винесено остаточне рішення суду в кримінальному провадженні НАБУ, і ситуацію далі затягуватимуть у суді, на жителів міст можуть чекати нові проблеми в опалювальному сезоні 2020/2021.

Опалювальний сезон 2021: бути чи ні?

Ми вирішили поспілкуватися з представником Групи Нафтогаз, до якої входить управитель ТЕЦ – директором з енергоефективності та управління майном Віталієм Щербенком, та заступником Голови АРМА Володимиром Павленком, аби зрозуміти, які перспективи у цих об'єктів, та до чого готуватися жителям міст.



Директор з енергоефективності та управління майном Віталій Щербенко

Найважливіше питання – наступний опалювальний сезон. Які дії по підготовці вже проводяться та як ви оцінюєте перспективи безпроблемного старту опалювального сезону?

Щербенко: Варто почати з історії двох попередніх років: усім відомо, що минулий опалювальний сезон фактично був зірваний з самого початку. Це призвело до того, що в двох містах була оголошена надзвичайна ситуація техногенного характеру. Люди були обурені, перекривали дороги, заборгованість по заробітній платі на двох ТЕЦ сягала понад шість місяців, тепло в домівки не постачалося. Відповідно уряд звернувся до АРМА, до Нафтогазу, до облдержадміністрації, щоб ми всі разом спрямували зусилля для вирішення проблеми, яку створив минулий управитель. Звичайно, ми долучилися та подали документи на конкурс, який оголосила АРМА, виграли його і фактично за чотири доби наша команда запустила роботу двох ТЕЦ.

Люди працювали цілодобово. Були зроблені дійсно потужні кроки. Ми в терміновому порядку отримали ліцензії на виробництво, транспортування та постачання тепла, на виробництво електроенергії, уклали договори на постачання газу та його транспортування, а це досить непросто з нашою системою.



Заступник голови АРМА Володимир Павленко

Павленко: Коли восени 2019 року я почав роботу в АРМА на посаді радника голови, зазначені ТЕЦ фактично стали першим кейсом, з яким мені довелося працювати. Перед нами була мета – не допустити найгірший сценарій і зняти соціальну напругу. Тобто виникла потреба не просто змінити управителя, а зробити так, щоб ТЕЦ повноцінно запрацювали на безперебійній основі. Але навіть змінити управителя на той час було не так вже й просто – бюрократичні процедури фактично унеможливлювали проведення нового конкурсу у стислі терміни. Звісно, ми діяли за підтримки влади, і одночасно завдяки величезній роботі в юридичній площині та підтримці з боку уряду ми не тільки відібрали гідного управителя в особі "Нафтогаз Тепло", а й зробили це з дотриманням усіх вимог законодавства. Це теж було вкрай важливо, бо АРМА не могла ставити під сумнів законність такого значущого рішення.

Зрештою, ми обрали кращого з можливих управителів, адже по факту лише компанія групи Нафтогаз може одночасно забезпечити належне управління цими об'єктами та гарантувати постачання газу для їх безперебійної роботи.

Окремо варто зазначити, що якби ми рухалися шляхом типових процедур, то управителя вдалося б змінити не раніше лютого. Загальна процедура була б надто довготривалою: компанія, що управляла ТЕЦ на той момент, не мала бажання віддавати це майно, радше навпаки. А для того, щоб розірвати договір управління з нашого боку, потрібно пройти певну процедуру, зокрема офіційно повідомити управителя, отримати від нього підтвердження про отримання повідомлення тощо. Ситуація ускладнювалася й тим, що "Гарант Енерго М" було згенеровано велику заборгованість, в тому числі дебіторську. І ці питання про перекладення боргів на нового управителя так само варто було узгодити. У результаті "Гарант Енерго М" добровільно розірвав договір. Через усі ці нюанси врегулювання проблеми могло затягнутися надовго, але завдяки спільним узгодженим діям ми змогли швидко та законно отримати нового управителя, в якому впевнений уряд та АРМА.

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Уточнююче питання – те, що Нафтогаз має взяти на себе управління активами, це була ініціатива Кабміну, чи це була ваша ініціатива?

Щербенко: Це дуже важливий момент. Ми працювали виключно у правовому полі, АРМА оголосило конкурс, саме АРМА визначило нового управителя, а Кабінет Міністрів, своєю чергою, ініціював долучення "Нафтогазу" як надійних партнерів. До того ж треба розуміти, що у "Нафтогазу" був досвід. Свого часу у нас в управлінні було десять ТЕЦ, які потім були передані до Фонду держмайна. В нас залишились фахівці, знання, досвід. Через це нам було простіше, ніж багатьом іншим можливим управителям. Я думаю, що саме на це звертали увагу в тендерному комітеті АРМА.

Сумна спадщина від попередників

Наскільки мені було відомо, на той час у "Нафтогазі" говорили, що не хочуть брати цей проєкт в управління, бо їм не цікаво економічно. Коли ви погоджувалися брати участь в цьому конкурсі, ви враховували виключно соціальну складову чи все ж таки прораховували і економічний бік питання. Чи був цей об'єкт вам цікавий як бізнес, на якому можна заробляти?

Щербенко: Буду відвертим – перш за все, це соціальна складова, на яку звернув увагу уряд. Друга сторона, звісно, економічна. Справа в тому, що попередній управитель "Гарант Енерго М" не розрахувався з Групою "Нафтогаз" за газ та його транспортування на суму близько 400 мільйонів гривень за один опалювальний сезон. Це сукупна цифра заборгованості і перед Нафтогазом (на сьогодні вже розрахована), і перед Укртрансгазом. Тоді перед оголошенням нового тендеру ми розуміли – якщо зайде на управління аналогічний попередньому управитель, то цей борг буде тільки зростати, постійно. Ми оцінювали, що збиток може бути до мільярда гривень.

Тож загалом ми виходили з розуміння, що збитки перед Групою Нафтогаз могли суттєво зрости. Входження підприємства Групи в проект у ролі управителя дозволило виключити саму можливість нарощування боргів перед нами та зловживань.

Відтак, важливі були обидві складові. Але говорити, що зараз це прибутковий бізнес – не можна. Це не так. Наразі це збитковий проект для "Нафтогазу", якщо його розглядати окремо від іншої операційної діяльності Групи. Потрібно докласти багато зусиль, щоб виходити "в нуль".

Ваші фахівці потенційно бачать на цьому об'єкті економічний зиск, за умови модернізації, проведення всіх ремонтних робіт? І про які кошти йдеться в контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

Щербенко: У модернізацію ТЕЦ дійсно потрібно вкласти значні кошти. Але тут теж є проблема – ми на сьогодні не є власниками. Відповідно вкладати величезні кошти в капітальні інвестиції ми не можемо. Тому на даний момент робимо виключно поточні ремонти. Оцінка ж вартості ремонту наразі в процесі – точну цифру озвучити не готовий, але йдеться про сотні мільйонів гривень. Нині ми не можемо робити такі інвестиції, оскільки це не наша власність. Ми лише управляємо, але подальші кроки щодо власності активів залежать безпосередньо від АРМА, від НАБУ, від Вищого антикорупційного суду, це в їх компетенції.

Частокові права для АРМА

Питання щодо боргів – коли заходив "Гарант Енерго М", то він взяв на себе зобов'язання по попередніх боргах і на момент початку свого управління ця компанія фактично вже мала мінусовий баланс перед "Нафтогазом". Тож яким чином так сталося, що навіть попри цей мінусовий баланс нового управителя на самому початку він отримував номінації? Він не погасив борг, але отримував номінації на газ?

Щербенко: Справа в тому, що це новий споживач, до того ж споживач, на якого розповсюджується положення про спеціальні обов'язки на ринку газу, і ми даємо номінації на нового споживача, а не на об'єкт. Але навіть попри це, вже з перших місяців попередній управитель не зміг забезпечити рівень розрахунків за газ перед Нафтогазом навіть на мінімальному рівні, який був передбачений чинними на той час спецобов'язками. Тому з певного моменту Нафтогаз припинив давати номінації на газ, але зважаючи на заборону відключення ТЕЦ від газопостачання та те, що попередній управитель самовільно не припинив відбір газу із газотранспортної системи, – призвело до накопичення боргів перед Укртрансгазом.

Питання боргів по зарплатах. "Нафтогаз Тепло", коли почали свою роботу по управлінню згаданими активами, то відразу ж виплатили людям, які працювали на запуску ТЕЦ, преміальні в розмірі трьох місячних окладів. Але ж це не погашення заборгованості по заробітній платі. Коли буде вирішене це питання? І хто це має робити?

Щербенко: Під час нашої зустрічі з трудовим колективом обох ТЕЦ, працівники висловлювали бажання, щоб ми закрили борги попереднього управителя. У відповідь я пояснив, що це неможливо, оскільки не може один суб'єкт господарювання виплачувати борги по заробітній платі за іншого суб'єкта господарювання, якщо він не є його правонаступником. Це кримінальна відповідальність попереднього управителя за безпідставну невиплату зарплати. Ми пояснили, що об'єктивно не зможемо це зробити.

Моя ж задача від початку полягала в тому, аби виплатити людям три оклади преміальних за те, що вони долучились до запуску роботи підприємств. Це слово, яке я давав трудовому колективу і на одній, і на другій ТЕЦ, було дотримано.

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Наразі є складнощі з тим, що все ж таки арешт було накладено не на весь майновий комплекс. Зараз ми дивимось документи і бачимо, що по опису арештованого майна не все передано в управління – частина майна в управління АРМА не передавалася взагалі, і зараз, щоб ефективно працювати для забезпечення базових потреб міст, доводиться домовлятися з власниками, які розпоряджаються окремими об'єктами ТЕЦ. Як це відбувається, чи є у вас контакт з представниками власника задля узгодження проблемних питань. Бо вам так чи інакше доводиться з ними контактувати.

Щербенко: На рівні підприємств контакти відбуваються, іде діалог. Щодо майна, то на даний момент ми повністю завершили його інвентаризацію. Залежну від нас частину ми виконали, а подальші кроки вже стосуються компетенції АРМА, НАБУ та інших державних органів.

Павленко: Тут є багато аспектів. Для вирішення проблеми потрібні не спільні дії АРМА та НАБУ, а передусім ініціатива НАБУ. Водночас зараз наша задача полягає в тому, аби в подальшому такі ситуації не повторювалися. Для цього Агентству слід передавати об'єкти, якими технічно можна управляти. Ефективне управління неможливе в разі, якщо передається тільки частина комплексу, який функціонує лише як цілісний об'єкт. Скажімо, коли вам від машини передали кермо і колеса, а кузов забули, то навряд ви зможете дати раду такому активу. АРМА зі свого боку може передати управителю виключно те майно, яке було арештоване у справі НАБУ. Це виключно їхня компетенція.

Детектив подає клопотання до суду, суд його задовольняє або ж не задовольняє в тому вигляді, в якому детектив сформував. Тобто умовно детектив може попросити суд передати до АРМА стіни заводу і забути вказати інше майна, яке в цих стінах розташоване.

ТЕЦ – красномовний приклад такої ситуації. Минулого тижня я приїжджав до Львова, де ми разом з управителем проводили інвентаризацію. Представники власників на об'єкті кажуть: "Вам передано виключно приміщення, ось його і описуйте". А всередину нас не пустили, бо майно, яке там знаходиться, нам не передали по судовій ухвалі.

Для уникнення таких ситуацій народні депутати спільно з АРМА розробили новий законопроєкт щодо реформування Агентства, який передбачає, що при описі арештованого майна АРМА буде надавати консультації слідчим, що забезпечить можливість ефективного управління арештованим майном.

Окрема проблема – опір власників арештованих активів. Звичайно, ми б могли викликати поліцію і заходити на ті об'єкти з застосуванням сили. Але, як на мене, це невиправдані для представників АРМА ризики, тому ми цього не робили.

Власне такі дії це результат того, що немає жодного діалогу з представниками власника і він неможливий?

Павленко: Не дивно, що власник може протидіяти. Це протизаконно, але це природньо. АРМА постійно наражається на протидію власників. І це одна з причин, через яку нам важко знайти прийнятних управителів на такі проблемні активи. Бо чесний бізнес, який працює в легальній площині і не переслідує сумнівні цілі, рідко зголошується йти на ризик управління подібними об'єктами.

Яким буде опалювальний сезон на Львівщині?

Які все ж таки плани на наступний опалювальний сезон? Якщо майно й далі буде в управлінні "Нафтогаз Тепло", то як ви готуєтесь до наступного опалювального сезону, які базові роботи проводяться, чого очікувати жителям міст?

Щербенко: Сьогодні ми робимо технологічно правильні кроки, чого не робилося протягом більш як трьох років. Попередні управителі вичавлювали максимум з цього майна, не вкладаючи нічого натомість, і це накопичило купу проблем. Ми вже провели аналіз і по мережах, і по самих ТЕЦ, щоб з'ясувати, де і в яких обсягах ми можемо зробити поточні ремонти. Але, повторююсь, на жаль, ми не можемо робити капітальні ремонти на даний момент. Ми готові це робити в майбутньому. Ми робимо все для того, щоб в опалювальний сезон 2020/2021 міста увійшли без проблем. Ми переконані, що ніхто інший не зможе цього зробити. І справа не тільки в природному газі. Справа в тому, що кожному, хто б прийшов на наше місце, потрібно буде заново проаналізувати ситуацію, отримати ліцензії, тарифи – це все час. Відверто можу сказати, що бізнес, який генерує збитки, не дуже цікавий іншим гравцям ринку.

Коли "Нафтогаз Тепло" зайшов на управління ТЕЦ, чи зробили ви внутрішній аудит того, скільки з поставленого на ТЕЦ газу йде на потреби населення, а скільки – на електрогенерацію, за умови, якщо вона була? Чи це рахувалось?

Щербенко: Ви підводите мене до запитання, як попередні власники "заробляли" гроші і створювали борги. Звичайно, ми все аналізуємо. В "Нафтогазі" взагалі не буває нічого без аналізу. Тут потрібно зрозуміти основну різницю між попередніми власниками й управителями, і Нафтогазом. Річ у тім, що на сьогоднішній день ціна газу, який заходить в трубу на ТЕЦ однакова як для теплопостачання, так і для генерації електроенергії. Але коли на підприємствах господарювали власники, то ціна відрізнялась в рази. Тому вони отримували газ нібито для генерації тепла для населення за низькою регульованою ціною, а насправді продавали електроенергію, яка була вироблена з урахуванням вартості дорогого "комерційного" газу. Саме це є предметом розслідування НАБУ та розглядається ВАКСУ.

А якщо дивитися не по ціні, а по спожитій кількості газу?

Щербенко: Цифру я назвати не зможу. Лише зазначу, що є висновок НКРЕКП, де вказано, що той об'єм газу, який постачався для виробництва теплової енергії, просто фізично не міг бути використаний в такому обсязі для цих потреб. У будь-якому разі, важливо те, що сьогодні ми маємо велику різницю між тим, що було, і тим, що є.

Який відсоток тепловтрат по кожній ТЕЦ ви наразі маєте? Є десь ця інформація у відсотковому співвідношенні?

Щербенко: Тепловтрати є на різних етапах. І як від неізольованих труб, так і в наслідок аварійних витоків.

Коли ми зайшли на управління, була дійсно велика проблема із втратами саме теплоносія, тому що кожного дня ми латали трубу. В нас гаряча вода текла постійно, тони води на годину. Латаєш в одному місці, прориває в іншому. Були ситуації, коли одночасно в двох, трьох місцях латали, і ти вирішуєш, куди спочатку треба бігти. Але за цих півроку ми стабілізували ситуацію – зараз тепловтрати із витоками мінімізовані.

Чи є в АРМИ ще такі ж проблемні активи, і яким чином там вирішується ситуація?

Павленко: Більшість проблемних активів, переданих до АРМА, мають одну спільну рису. Вони не прибуткові. Що може робити АРМА з такими активами? Агентство може або управляти, шукаючи управителя, або продавати активи.

Але коли йдеться про соціально важливі об'єкти, то ми переконані – управитель має визначатися не нашим конкурсом, бо ніяка притомна компанія добровільно не зайде на такі проблемні об'єкти. Управитель у таких випадках має призначатися рішенням уряду. Ми ці зміни хочемо внести в закон, щоб у виняткових випадках Кабмін обирав профільне держпідприємство, яке б управляло арештованими активами, функціонування яких є соціально важливим.

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За умов, що ці дві ТЕЦ будуть конфісковані і виставлені на продаж, "Нафтогазу" цікаво їх викупити?

Щербенко: Звичайно, якщо така можливість з'явиться, ми будемо розглядати це питання, оскільки добре розуміємо не лише їх поточний стан, а й потребу в інвестиціях. Наразі наш пріоритет – вчасний старт наступного опалювального сезону.