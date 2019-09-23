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      Операторам хочуть заборонити списувати гроші за послуги, які не замовляли абоненти

      262 Читать новость на русском
      Операторам хочуть заборонити списувати гроші за послуги, які не замовляли абоненти

      Національна комісія у сфері зв'язку та інформатизації пропонує заборонити операторам стільникового зв'язку стягувати плату за послуги, які не були замовлені безпосередньо користувачами.

      У відповідному проєкті постанови Кабінету Міністрів України оприлюдненому на офіційному сайті Нацкомісії, вводиться уточнене поняття "контент-ресурс" на заміну терміну "контент-послуги" з метою їх розмежування від телекомунікаційних послуг.

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      Відтак, контент-ресурс – платна інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, крім послуги для потреб телебачення і радіомовлення, яка надається виключно на замовлення або за згодою споживача.

      Серед іншого, завдяки новим нормам передбачається надання послуги доступу до контент-ресурсу виключно на замовлення або за згодою споживача з обов'язковим уточненням з боку оператора згоди користувача на замовлення та отримання таких послуг.

      Водночас таку згоду потрібно буде отримати в такій формі, щоб її можна було зафіксувати обладнанням. Тобто у вигляді голосового або текстового повідомлення, сигналу тонового набору або коду підтвердження.

      Крім цього операторам мають намір заборонити включати контент-послуги до тарифних планів.

      Лише за останні три роки НКРЗІ отримала понад 1300 скарг споживачів щодо надання їм платних контент-послуг. А згідно з пояснювальною запискою до документа, в 2018 році комісія зафіксувала 549 таких скарг.

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      Теги: Новини України Мобільні пристрої Гроші НКРЗ
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