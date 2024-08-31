У мережі також з'явилися кадри із залишками цієї колони. Від автівок та іншої військової техніки лишилося лише згарище.

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Що лишилося від знищеної колони у Курській області

Відео з розбитою російською колоною у Курській області оприлюднив у себе в телеграм-каналі український волонтер та активіст Сергій Стерненко. На кадрах окупант бідкається, що ще нещодавно автівки були цілими, а потім їх знищили.

Також росіянин жаліється, що також поблизу колони підірвали міст. За словами очевидця, "по мостах луплять дуже ретельно".

Який вигляд має знищена колона росіян у Курській області: дивіться відео

На іншому відео цей же росіянин каже, що внаслідок удару по колоні також є жертви. Однак, як він стверджує "влада мовчить, у них все під контролем". На кадрах можна побачити, що деяка військова техніка ворога ще димить після того, як горіла.

Техніка росіян у Курській області димить після пожежі: дивіться відео

Окрім того, Сергій Стерненко натякнув, що на відео ті самі російські понтони, які не встигли розгорнутись, бо по них відпрацювали дрони. Також волонтер оприлюднив відео, де показана робота цих самих дронів по ворогу.

Як дрони відпрацьовують по росіянах у Курській області: дивіться відео

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 серпня розповідав, що наші військові просунулися на 2 кілометри в Курській області, взявши під контроль 5 квадратних кілометрів нових територій. Наразі ж операція наших військових у цьому російському регіоні продовжується.