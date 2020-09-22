Українські олігархи стали фігурантами, ймовірно, наймасштабнішого зливу даних про фінансові махінації, відмивання грошей, фінансування наркоторгівлі та корупцію за участі провідних банків світу. Через витяг документів з одного із підрозділів Мінфіну США до рук міжнародної групи журналістів потрапили дані про підозрілі операції на суму у 2 трильйони доларів.

Про те, як відповідні матеріали потрапили до рук журналістів в ефірі 24 каналу розповіла журналістка "Слідство.Інфо" Ганна Бабінець.

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За її словами, перший "гігантський злив" сучасності мав назву Panama Papers, тоді над даними таємно працювали приблизно 400 журналістів світу. Наразі злив даних, який відомий як FinCEN Files, частково організований такими ж організаціями, що й Panama Papers, зазначила вона.

"Обсяги FinCEN Files неможливо опрацювати одній редакції – потрібна гігантська аналітична робота. Завжди є джерела, які хочуть, щоб така інформація була оприлюднена. Цей випадок не став винятком, такі джерела знайшлись і журналісти в усьому отримали відповідну складну, проте корисну роботу", – розповіла Ганна Бабінець.

Кого стосуються ці матеріали

Журналістка розповіла, що відомо про багато українських прізвищ. Зокрема, фінансова розвідка США мала окремий звіт, який детально описував так звані потоки грошей Януковича та пов'язаних з ним фірм, розповіла вона.

Згідно з інформацією Бабінець, цей звіт регулярно оновлювався, там були:

люди з оточення Януковича, зокрема, його син,

Сергій Курченко,

Дмитро Фірташ,

Коломойський.

Також вона зазначила, що дуже багато так званих несправжніх торгових операцій проходили через латвійські та кіпрські банки. У Латвії тривалий час контроль за банками був на низькому рівні, чим користувалися деякі українські олігархи. Проте вимоги до банків зробили більш жорсткими, зокрема, через певний тиск ЄС.

"Першу частину розслідування оприлюднили ще 20 вересня. Протягом 2 тижнів на різних світових сайтах будуть публікувати й інші історії про відповідні махінації українських олігархів", – підсумувала журналістка агенції "Слідство.Інфо".

Що відомо про витік FinCEN files