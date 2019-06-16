Оплачувала ресторанні рахунки коштами держбюджету: суд оштрафував дружину прем'єра Ізраїлю

Дружина ізраїльського прем’єра Сара Нетаньяху отримала штраф через зловживання службовим становищем. На їжу, яку вона замовляла із люксових ресторанів, Нетаньяху витратила 100 тисяч доларів за 3 роки.

Магістратський суд Єрусалиму визнав винною дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньяху 16 червня. Її покарання – штраф у розмірі набагато меншому, аніж витрати з держбюджету на ресторанну їжу, – 15 тисяч доларів. Про це інформує The Times of Israel.

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Відповідач неналежним чином використала державні кошти,

– оголосив суддя Авітал Чен.

Пізніше Сара Нетаньяху сама зізналася, що скористалася помилкою одного зі співробітників офісу прем'єра в особистих цілях. Завдяки цьому вона замовляла в офіс їжу з дорогих ресторанів, а також користувалася послугами кейтерингу за наявності штатного кухаря та персоналу.



Сара поруч зі своїм чоловіком, ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху/ Getty images

Судова тяганина навколо дружини ізраїльського прем’єра триває ще від минулого року. Проте це не перша судова справа супроти Сари Нетаньяху. На неї кілька разів подавали в суд колишні співробітники через погане ставлення і умови праці. Зокрема, у 2016 році суд зобов’язав її виплатити по одному з цих позовів 170 тисяч шекелів.