Оплата частини вартості квитка та проживання в готелі:як Сицилія повертатиме туристів на острів

Після завершення пандемії COVID-19 влада Сицилії вирішила оплатити половину вартості авіаквитків туристам, які вирішать відвідати острів.

Окрім цього, оплатять кожну третю добу проживання в готелі. Такі дії будуть зроблені, аби відновити потік туристів. Про це повідомило видання Daily Mail.

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Туристам надаватимуть безкоштовні квитки до музеїв та місць археологічних розкопок.

Місцева влада виділить на цю програму 50 млн євро. Через пандемію коронавірусу протягом березня та квітня туристична індустрія острова втратила близько 1 мільярда євро.



Сицилія / Фото partir.com

Ваучери з пропозиціями та знижками для гостей Сицилії будуть розміщені на місцевому сайті для туристів.