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      Оплата части стоимости билета и проживания в отеле: как Сицилия будет возвращать туристов

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      Сицилия
      Сицилия / www.uvidpustku.com

      После завершения пандемии COVID-19 власти Сицилии решили оплатить половину стоимости авиабилетов туристам, которые решат посетить остров.

      Кроме этого, оплатят каждые третьи сутки проживания в отеле. Такие действия будут предприняты, чтобы восстановить поток туристов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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      Туристам будут предоставлять бесплатные билеты в музеи и места археологических раскопок.

      Местные власти выделят на эту программу 50 млн евро. Из-за пандемии коронавируса в течение марта и апреля туристическая индустрия острова потеряла около 1 миллиарда евро.

      Сицилія
      Сицилия / Фото partir.com

      Ваучеры с предложениями и скидками для гостей Сицилии будут размещены на местном сайте для туристов.

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Путешествия
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