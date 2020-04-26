Оплата части стоимости билета и проживания в отеле: как Сицилия будет возвращать туристов

После завершения пандемии COVID-19 власти Сицилии решили оплатить половину стоимости авиабилетов туристам, которые решат посетить остров.

Кроме этого, оплатят каждые третьи сутки проживания в отеле. Такие действия будут предприняты, чтобы восстановить поток туристов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Туристам будут предоставлять бесплатные билеты в музеи и места археологических раскопок.

Местные власти выделят на эту программу 50 млн евро. Из-за пандемии коронавируса в течение марта и апреля туристическая индустрия острова потеряла около 1 миллиарда евро.



Сицилия / Фото partir.com

Ваучеры с предложениями и скидками для гостей Сицилии будут размещены на местном сайте для туристов.