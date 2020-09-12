Опозиціонерку Колесникову перевели до СІЗО "Жодіно"
Опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову перевели до СІЗО "Жодіно". Раніше жінку затримали силовики та намагалися силою вивезти в Україну.
Відповідну інформацію повідомили у штабі колишнього претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика, передає телеграм-канал TUT.BY новости.
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У штабі підкреслили, що Колесникову перевезли до іншого СІЗО без пояснення причин. Раніше вона перебувала у мінському слідчому ізоляторі.
Наразі, за даними штабу, Колесникова перебуває у СІЗО "Жодіно", що розташоване за 54 кілометри від білоруської столиці.
СІЗО "Жодіно", де перебуває Колесникова: карта
Зазначимо, що це може бути пов'язане із запланованим у Мінську жіночим маршем "Подруга за подругу". Мета маршу – підтримка репресованих білорусок.
Жорстке затримання Колесникової
- 8 вересня 2020 року стало відомо про зникнення члена президії Координаційної ради Марії Колесникової, прессекретаря Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова.
- Згодом виявилось, що Кравцов та Родненков перетнули білорусько-український кордон. Колесникова порвала свій паспорт, тому її не змогли депортувати.
- У Києві Родненков та Кравцов розповіли, що їхній приїзд до України був примусовим. Обом погрожували відкриттям кримінальних справ.
- Колесникова спочатку перебувала в Мозирському прикордонному загоні, після цього її перевели в СІЗО у Мінську. Зараз опозиціонерку утримують у СІЗО "Жодіно".
- Її звинувачують у спробі "незаконного захоплення влади".