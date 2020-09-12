Опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову перевели до СІЗО "Жодіно". Раніше жінку затримали силовики та намагалися силою вивезти в Україну.

Відповідну інформацію повідомили у штабі колишнього претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика, передає телеграм-канал TUT.BY новости.

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У штабі підкреслили, що Колесникову перевезли до іншого СІЗО без пояснення причин. Раніше вона перебувала у мінському слідчому ізоляторі.

Наразі, за даними штабу, Колесникова перебуває у СІЗО "Жодіно", що розташоване за 54 кілометри від білоруської столиці.

СІЗО "Жодіно", де перебуває Колесникова: карта

Зазначимо, що це може бути пов'язане із запланованим у Мінську жіночим маршем "Подруга за подругу". Мета маршу – підтримка репресованих білорусок.

Жорстке затримання Колесникової