Oppo анонсувала випуск смартфона F9 Pro: які цікаві функції у новинки

Китайська компанія Oppo планує випустити смартфон, який заряджатиметься за 5 хвилин. Пристрій отримає назву Oppo F9 Pro та окрім "надшвидкої" зарядки матиме виріз у дисплеї у формі "крапельки".

Про це повідомляє GSMArena.

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Oppo розмістила відеотизер F9 Pro, в якому показала незвичайний дизайн дисплея з елегантною виїмкою вгорі екрану. Цей дизайн компанія вирішила назвати Waterdrop Screen (Екран з крапелькою води). На додаток, в мережі також розмістили промо-постер F9 Pro.



Oppo F9 Pro отримає цікавий дизайн

Крім того, продемонстрували і градієнтний дизайн задньої панелі. Трендова подвійна основна камера розмістилася в лівому верхньому куті пристрою, а трохи нижче і ближче до центру корпусу розробники розмістили сканер відбитків пальців.

Раніше Oppo відзначала також чудову якість селфі в новинці. Таким чином, Oppo F9 Pro стане подібним до базової моделі F9. Варто відзначити, що можливість зйомки в молодшій моделі відносять до найбільш привабливих якостей.



Oppo F9 Pro матиме чудову селфі-камеру

Втім, не це найважливіше. У ролику показана чудова функція телефонів Oppo середнього класу – технологія зарядки VOOC Flash. П'яти хвилин зарядки буде досить для двогодинної розмови.

Промо-ролик Oppo F9 Pro – дивіться відео

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