Оприлюднили відео перехоплення літаками НАТО російських винищувачів над Балтикою
10:00, сьогодні 632 Читать новость на русском
Повітряні сили США виклали у публічний доступ відеозапис, як винищувачі НАТО F-15 піднімаються за тривогою, аби перехопити російські літаки.
Йдеться про інциденти, які сталися над Балтійським морем 23 листопада та 13 грудня 2017 року, пише ТСН.
В обох випадках російські винищувачі не попереджали про своє наближення, не повідомляли свій маршрут та порушували повітряний простір країн Альянсу.
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Зазначимо, що російські літаки часті гості у повітряному просторі країн Балтії. Російська влада запевняє, що це "випадковість".
Дивіться відео, як літаки НАТО перехоплюють російські винищувачі
Джерело: 24 Канал
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