11:01
6 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оприлюднили відео перехоплення літаками НАТО російських винищувачів над Балтикою

10:00, сьогодні 632 Читать новость на русском
Американський винищувач F-15
Американський винищувач F-15 / en.wikipedia.org

Повітряні сили США виклали у публічний доступ відеозапис, як винищувачі НАТО F-15 піднімаються за тривогою, аби перехопити російські літаки.

Йдеться про інциденти, які сталися над Балтійським морем 23 листопада та 13 грудня 2017 року, пише ТСН.

В обох випадках російські винищувачі не попереджали про своє наближення, не повідомляли свій маршрут та порушували повітряний простір країн Альянсу.

Читайте також: У Чорне море увійшов перший у 2018 році американський есмінець Carney

Зазначимо, що російські літаки часті гості у повітряному просторі країн Балтії. Російська влада запевняє, що це "випадковість".

Дивіться відео, як літаки НАТО перехоплюють російські винищувачі

Теги: Новини Росії авіація США НАТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Україна без корупції: чи можемо ми щось змінити
сьогодні, 11:00 Україна без корупції: чи можемо ми щось змінити
Тетяна Мартинюк 1
На допитах вимагали свідчення про методички НАТО, – звільнені з полону ультрас з Луганська
сьогодні, 10:30 На допитах вимагали свідчення про методички НАТО, – звільнені з полону ультрас з Луганська
Іван Вербицький 363
12 страв на Святвечір
сьогодні, 09:02 12 страв на Святвечір
Олена Булан
Головні новини 5 січня: вирок Саакашвілі, підозра кримському
сьогодні, 09:00 Головні новини 5 січня: вирок Саакашвілі, підозра кримському "міністру", рекордна зарплата
1834
Дід Мороз однією ногою в могилі?
сьогодні, 08:40 Дід Мороз однією ногою в могилі?
Наталія Лебідь 3058
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Усик підтвердив страх росіян, – реакція соцмереж на перемогу над Хуком
10 вересня 2017 , 12:00
Юний українець продемонстрував надпатріотичну поведінку після перемоги на ЧС
15 липня 2017 , 19:58
Про що домовилися помічник Путіна і спецпредставник США: думка експерта
22 серпня 2017 , 20:15
Плотницький каже, що терористи досягли "політичної перемоги"
 11 листопада 2017 , 21:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук