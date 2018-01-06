Оприлюднили відео перехоплення літаками НАТО російських винищувачів над Балтикою

Повітряні сили США виклали у публічний доступ відеозапис, як винищувачі НАТО F-15 піднімаються за тривогою, аби перехопити російські літаки.

Йдеться про інциденти, які сталися над Балтійським морем 23 листопада та 13 грудня 2017 року, пише ТСН.

В обох випадках російські винищувачі не попереджали про своє наближення, не повідомляли свій маршрут та порушували повітряний простір країн Альянсу.

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Зазначимо, що російські літаки часті гості у повітряному просторі країн Балтії. Російська влада запевняє, що це "випадковість".

Дивіться відео, як літаки НАТО перехоплюють російські винищувачі