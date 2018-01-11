Опубліковано текст записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської після його затримання

Юрій Россошанський, якого підозрюють у вбивстві Ірини Ноздровської, написав після затримання правоохоронцями записку своїй доньці Юлії.

9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської та перебуває у СІЗО.

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"Обозреватель" опублікував фото записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської, які видання отримало з власних джерел.

Повний текст записки Юрія Россошанського доньці Юлії:

"Юлю, доню, не переживай. Я закритий. Побачимося дуже не скоро. Бережи матусю. Юля, Дмитрику (син Юрія, який скоїв наїзд на сестру Ноздровської, – "24") передачі з мамою носіть. Мені не треба. Я за вас буду молитися. Буду сподіватися на 116 статтю. Цілую, люблю. Ваш татко".

"Допомагай матусі! Цілую Марка. Він уже виросте, коли я повернуся. Я це зробив тільки для того, щоб вам спокійно було. Це в стані, коли терпіти було все нестерпно. Приховувати я нічого не міг. Зробив це ввечері, коли вийшла з автобуса, кричала мені: "Вбивця", ось я і зірвався. Ніхто не знав, я нікому, ні тобі, ні мамі, нікому не говорив. Ще раз прости, якщо щось не так".

Імовірно, саме про цю записку повідомив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін під час брифінгу 10 січня.

Ця записка була написана в присутності співробітників поліції, про те, що він визнає свою провину, про те, що він кається, про те, що він приносить вибачення перед своєю сім'єю. Ця записка була передана дружині,

– заявив він.

Зазначимо, стаття 116 "Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання" передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Однак, підозру Юрію Россошанському пред'явлено за статею 155 "Умисне вбивство".

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Фото записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської Россошанського після його затримання

Раніше перед затриманням Юрій Россошанський написав щось на зразок передсмертної записки, де була нібито схема кладовища, де його слід поховати і прощальна фраза: "Я не хочу ні сам мучитися, ні мучити своїх близьких".

Фото записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської Россошанського після його затримання

Фото записки підозрюваного у вбивстві Ноздровської Россошанського після його затримання

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.



Донька вважає, що у версії слідства щодо вбивства юристки Ірини Ноздровської є багато нестикувань, які дають підстави не вірити в те, що вбивцею жінки є арештований підозрюваний Юрій Россошанський.