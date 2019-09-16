Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри 13:50, сьогодні 100 Читать новость на русском На офіційному сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№2000). Його в українському парламенті було зареєстровано 15 вересня. Новина доповнюється Назвали смертельну небезпеку вживання білого м'яса сьогодні 4176 Теги: Новини політики Новини України Бюджет 2020 Бюджет Джерело: 24 канал Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Збірна України програла Угорщині в Кубку Девіса сьогодні , 12:28 Ріанна підігріла чутки про свою вагітність: промовисті фото сьогодні , 12:28 Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro показали на відео сьогодні , 12:19 Коментарі Публікації сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова Дмитро Гнап 727 сьогодні , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии Павло Казарін 466 сьогодні , 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ Ігор Саджениця 1001 сьогодні , 08:06 Головні новини 15 вересня: проєкт бюджету на 2020 рік та сутички на Марші рівності у Харкові 2196 15 вересня , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня Блоги тижня 683