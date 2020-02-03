ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі

Якщо ви часто подорожуєте по світу, то, напевно, вам щастило зупинятися в хороших готелях або дорогих апартаментах.

А якщо звідти відкривається ще й дивовижний вид на море або гори, тоді ви, швидше за все, ловили себе на думці, що хотіли би бути власником такої нерухомості.

Нерухомість на березі моря – це, перш за все, вигідна інвестиція.

Все більше українців бачать безперечні переваги, інвестуючи в сучасну Грузію. Країна славиться своєю гостинністю, неперевершеною кухнею і смачними винами.

Третє за величиною місто Грузії Батумі по праву називають новим Дубаєм. Місто переживає справжній туристичний бум. Кількість туристів, які відвідують курорт, щорічно збільшується на 25% і, за прогнозами, ця цифра буде тільки зростати.

Вигідність інвестицій в нерухомість саме в Батумі більш, ніж виправдана – в той час, коли ви не будете користуватися власними апартаментами, зможете їх вигідно здавати в оренду.

Що відомо про найбільший 5-зірковий готельний комплекс світу?

Найбільший 5-зірковий готельний комплекс світу ORBI CITY розташований саме в Батумі.

Він "виріс" на першій лінії від моря в самому центрі туристичного міста. Комплекс з інфраструктурою "місто в місті" включає в себе більше 9 000 апартаментів і більш ніж 200 000 квадратних метрів комерційних площ з власним торговим центром і магазинами відомих брендів.

До послуг власників апартаментів і гостей комплексу ORBI CITY:

Кафе та ресторани з кухнями різних країн світу;

Фітнес-клуби та SPA;

Відкриті та закриті басейни;

Дитячі розважальні парки;

Концертний і конференц-зали;

Лобі-бари, зелені зони і відкриті тераси з видом на море.

Апартаменти преміум-класу можна придбати "під ключ" з італійськими меблями і побутовою технікою, а з панорамних вікон відкривається неймовірний вид на Чорне море.

У власних апартаментах ви зможете відпочивати, а на час вашої відсутності компанія забезпечить їх здачу в оренду, щорічний дохід від якої перевищує 7 000 доларів.

Власник нерухомості має можливість контролювати всі процеси оренди нерухомості за допомогою спеціальної онлайн-системи.

ORBI CITY вже носить звання кращого інвестиційного проекту світу і отримав заслужений "Оскар" в сфері нерухомості.

Закінчення будівництва планується в першому кварталі 2021 року і до цього часу ще є можливість вигідно інвестувати в нерухомість в найбільшому 5-зірковому готельному комплексі світу.

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.