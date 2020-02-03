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      ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі

       
      ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі

      Якщо ви часто подорожуєте по світу, то, напевно, вам щастило зупинятися в хороших готелях або дорогих апартаментах.

      А якщо звідти відкривається ще й дивовижний вид на море або гори, тоді ви, швидше за все, ловили себе на думці, що хотіли би бути власником такої нерухомості.

      Нерухомість на березі моря це, перш за все, вигідна інвестиція.

      Все більше українців бачать безперечні переваги, інвестуючи в сучасну Грузію. Країна славиться своєю гостинністю, неперевершеною кухнею і смачними винами.

      Третє за величиною місто Грузії Батумі по праву називають новим Дубаєм. Місто переживає справжній туристичний бум. Кількість туристів, які відвідують курорт, щорічно збільшується на 25% і, за прогнозами, ця цифра буде тільки зростати.

      Вигідність інвестицій в нерухомість саме в Батумі більш, ніж виправдана в той час, коли ви не будете користуватися власними апартаментами, зможете їх вигідно здавати в оренду.

      Що відомо про найбільший 5-зірковий готельний комплекс світу?

      Найбільший 5-зірковий готельний комплекс світу ORBI CITY розташований саме в Батумі.

      Він "виріс" на першій лінії від моря в самому центрі туристичного міста. Комплекс з інфраструктурою "місто в місті" включає в себе більше 9 000 апартаментів і більш ніж 200 000 квадратних метрів комерційних площ з власним торговим центром і магазинами відомих брендів.

      До послуг власників апартаментів і гостей комплексу ORBI CITY:

      • Кафе та ресторани з кухнями різних країн світу;
      • Фітнес-клуби та SPA;
      • Відкриті та закриті басейни;
      • Дитячі розважальні парки;
      • Концертний і конференц-зали;
      • Лобі-бари, зелені зони і відкриті тераси з видом на море.

      Апартаменти преміум-класу можна придбати "під ключ" з італійськими меблями і побутовою технікою, а з панорамних вікон відкривається неймовірний вид на Чорне море.

      У власних апартаментах ви зможете відпочивати, а на час вашої відсутності компанія забезпечить їх здачу в оренду, щорічний дохід від якої перевищує 7 000 доларів.

      Власник нерухомості має можливість контролювати всі процеси оренди нерухомості за допомогою спеціальної онлайн-системи.

      ORBI CITY вже носить звання кращого інвестиційного проекту світу і отримав заслужений "Оскар" в сфері нерухомості.

      Закінчення будівництва планується в першому кварталі 2021 року і до цього часу ще є можливість вигідно інвестувати в нерухомість в найбільшому 5-зірковому готельному комплексі світу.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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